Saiba como fiscalizar os deputados federais eleitos por Minas Gerais

Com o resultado das urnas definido no último domingo (4 de outubro de 2026), o eleitor de Minas Gerais já pode se preparar para uma nova fase: a fiscalização dos 53 deputados federais eleitos para representar o estado em Brasília. O acompanhamento da atuação dos funcionários se torna um direito e um dever do cidadão, possível por meio de diversas ferramentas oficiais e portais de transparência.

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A partir da posse, monitorar o trabalho dos deputados será fundamental para garantir que as promessas de campanha sejam cumpridas e que os recursos públicos sejam usados de maneira correta. Os deputados federais são responsáveis por criar e votar leis, aprovar o orçamento da União e fiscalizar as ações do poder Executivo, decisões que impactam diretamente a vida de todos os brasileiros.

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Como acompanhar as votações dos deputados federais?

O principal canal para verificar como cada parlamentar vota é o Portal da Câmara dos Deputados. A plataforma detalha todas as votações nominais ocorridas no plenário, permitindo que o cidadão pesquise por projeto de lei (PL), proposta de emenda à Constituição (PEC) ou pelo nome do deputado para conferir seu posicionamento em cada matéria.

Essa ferramenta possibilita avaliar a coerência entre o discurso do parlamentar e suas ações práticas no Congresso Nacional. É possível ver se o voto foi "sim", "não", "abstenção" ou se o deputado estava ausente na sessão.

Onde consultar os gastos de gabinete?

A transparência dos gastos é um dos pilares da fiscalização. No Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, é possível acessar detalhadamente todas as despesas dos gabinetes, incluindo o uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Os dados são públicos e atualizados mensalmente.

O que é a Cota Parlamentar?

A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é uma verba mensal destinada a custear as despesas exclusivas do mandato. O valor varia conforme o estado de origem do deputado. Seu uso deve ser justificado com notas fiscais.

Entre os principais gastos cobertos pela cota, estão:

Aluguel de escritório político no estado de origem

Passagens aéreas e despesas com locomoção

Custos com telefonia e serviços postais

Divulgação da atividade parlamentar, exceto em período eleitoral

Principais ferramentas de fiscalização

Além do portal da Câmara, outras plataformas ajudam o cidadão a montar um panorama completo sobre a atuação dos deputados federais por Minas Gerais. O acompanhamento constante fortalece a democracia e torna o voto mais consciente nas próximas eleições.

Portal da Câmara dos Deputados: Centraliza informações sobre projetos, votações, presença em sessões, discursos e despesas de cada um dos 513 deputados. Site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Oferece dados sobre a prestação de contas de campanha e a declaração de bens dos candidatos eleitos, informações que podem ser comparadas com a evolução patrimonial ao longo do mandato. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia