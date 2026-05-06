Como acompanhar as votações do Congresso Nacional em tempo real

Com debates importantes sobre temas que afetam o país movimentando Brasília, muitos brasileiros buscam entender como acompanhar as decisões do Congresso Nacional em tempo real. É possível seguir as sessões e votações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal de forma gratuita e acessível, diretamente de casa.

As duas casas legislativas mantêm canais de comunicação abertos para garantir a transparência de suas atividades. As transmissões ao vivo permitem que qualquer cidadão assista aos discursos, debates em comissões e às votações no plenário, acompanhando o posicionamento de cada parlamentar.

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Câmara dos Deputados: canais e ferramentas

A Câmara dos Deputados oferece diversas plataformas para quem deseja seguir os trabalhos legislativos. A principal delas é a TV Câmara, disponível tanto na televisão aberta quanto por assinatura, além de transmitir sua programação completa pela internet.

Outras formas de acompanhar incluem:

Portal da Câmara : o site oficial transmite as sessões ao vivo e disponibiliza a pauta do dia, com a lista de projetos que serão discutidos e votados.

Canal no YouTube : todas as sessões do plenário e reuniões de comissões são transmitidas em tempo real. O conteúdo também fica gravado para consulta posterior.

Rádio Câmara: para quem prefere ouvir, a rádio transmite a programação ao vivo, com cobertura completa dos eventos mais importantes.

Senado Federal: onde assistir

O Senado Federal também disponibiliza múltiplos canais para que a população possa fiscalizar o trabalho dos senadores. A TV Senado é o principal veículo, com sinal aberto, por assinatura e transmissão online contínua.

As opções para acompanhar o Senado são:

Portal do Senado : além da transmissão ao vivo, o site oferece a agenda de votações e informações detalhadas sobre cada projeto em tramitação.

Canal no YouTube : assim como na Câmara, o canal do Senado transmite ao vivo as sessões e reuniões, mantendo um acervo de vídeos para acesso a qualquer momento.

Rádio Senado: a emissora de rádio oferece cobertura jornalística e transmissão dos debates diretamente do plenário e das comissões.

Além das transmissões, os portais das duas casas legislativas disponibilizam os resultados detalhados após cada votação. É possível consultar o painel eletrônico e ver como cada deputado ou senador votou em um determinado projeto de lei, garantindo um controle social efetivo sobre a atuação dos parlamentares.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.