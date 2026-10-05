Mutirão tem 30 vagas para PcD em BH sem exigir experiência

Os laboratórios Hermes Pardini, Ecoar e Labclass, que integram o Grupo Fleury, realizam um mutirão de empregos exclusivo para pessoas com deficiência (PcD) em Belo Horizonte. O evento acontece na próxima quarta-feira (7/10), das 10h às 16h.

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Ao todo, são oferecidas cerca de 30 vagas com carteira assinada para as áreas de atendimento, coleta, laboratório e administrativo. As oportunidades não exigem experiência prévia e contemplam todos os tipos de deficiência.

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Requisitos e áreas de atuação

Para concorrer às vagas de atendimento e do setor administrativo, o candidato precisa ter o ensino médio completo. Já para as funções de coleta e laboratório, é necessário possuir formação técnica em análises clínicas ou graduação em biomedicina.

Como participar da seleção

O processo seletivo ocorrerá por ordem de chegada na unidade do Hermes Pardini no bairro da Graça, localizada na Avenida Cristiano Machado, 597. As entrevistas serão realizadas no mesmo dia, com um processo que tem no máximo duas etapas.

Os interessados devem levar uma cópia impressa do currículo e do laudo médico. A previsão é que as contratações ocorram entre novembro e dezembro de 2026. Quem não puder comparecer pode se cadastrar no site de carreiras do Grupo Fleury.

Salário e benefícios

A jornada de trabalho é de 180 ou 220 horas mensais, com salário compatível com o mercado. Os benefícios para as vagas de atendimento e coleta incluem:

assistência médica e odontológica;

vale-alimentação ou vale-refeição;

seguro de vida;

auxílio-academia;

participação nos lucros;

auxílio-creche.

Para as vagas técnicas de laboratório, o pacote de benefícios soma transporte fretado e refeição no local aos itens já listados.

Serviço: mutirão de vagas PcD

Data: 7 de outubro de 2026, quarta-feira

Horário: das 10h às 16h, por ordem de chegada

Local: Avenida Cristiano Machado, 597, Graça, Belo Horizonte (MG)

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O que levar: uma cópia impressa do currículo e o laudo médico impresso