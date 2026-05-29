Feirão de Empregos oferece 3,7 mil vagas em Belo Horizonte

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está realizando nesta sexta-feira (29/5) o 4º Feirão de Empregos, Oportunidades e Inclusão no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). São 3,7 mil vagas disponibilizadas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, assim como oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Segundo a PBH, mais de 40 empresas participam da feira, e oferecem vagas em áreas como hospitais, construção civil, oficina mecânica, supermercados, comércio, indústrias, restaurantes e lanchonetes.

“Aqui juntamos os empreendedores de Belo Horizonte, que geram emprego, com a população que busca uma vaga no mercado de trabalho. Começamos às 8h e vamos até as 14h”, diz Luiz Otávio Fonseca, subsecretário de Trabalho e Emprego da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de BH.

Felipe Santos Barbosa é profissional de recursos humanos e está desempregado há dez meses. Veio dde Belém do Pará, em busca de um recomeço na capital mineira. “Busco a minha primeira oportunidade em Belo Horizonte. Minha expectativa é de uma inserção o mais rápido possível no mercado e poder desenvolver meu potencial”, disse, esperançoso depois de conversar com uma das empresas participantes.

Bruna Maria Ferreira Silva busca uma vaga em administração Jair Amaral/EM/D.A Press Luiz Otávio Fonseca, subsecretário de Trabalho e Emprego da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de BH Jair Amaral/EM/D.A Press Felipe Santos Barbosa é profissional de recursos humanos e está desempregado há dez meses Jair Amaral/EM/D.A Press Julia de Andrade no Feirão de Empregos em Belo Horizonte Jair Amaral/EM/D.A Press Juliana Rafaela Vieira busca um novo emprego Jair Amaral/EM/D.A Press Voltar Próximo

Barbosa se mudou com a esposa recentemente para a capital mineira e, por isso, o Feirão foi uma ótima oportunidade para entrar em contato com várias empresas ao mesmo tempo e conhecer melhor o mercado belo-horizontino. “Tive boas primeiras impressões e possibilidades de contato na semana que vem. Senti que meu currículo foi bem recebido, então estou bem esperançoso”, conta.

Quem também busca mudar de ares é Bruna Maria Ferreira Silva, que é formada em administração e desempregada há 4 meses. Ela tem experiência na área da comunicação, relações intermunicipais e já atuou como apresentadora de TV. Hoje busca novas experiências: “Bacharelei em administração e estou em busca dessa área da gestão, menos artística e mais corporativa”.

Juliana Rafaela Vieira aproveitou a oportunidade de um evento com várias empresas reunidas em um só lugar para aumentar as chances de contratação como recepcionista ou atendente. Sem trabalhar há seis meses, ela afirma estar esperançosa. “Eu estava recebendo seguro desemprego mas acabou agora e eu vim correr atrás de um novo emprego. Fiquei sabendo desse feirão e vim aqui conferir as vagas. Já me cadastrei em vários lugares e estou esperando uma”, disse.

Vagas para vários setores

Uma das entidades que participa do Feirão é o Sistema Fiemg, que oferece 40 vagas para cargos operacionais, técnicos e administrativos, além de oportunidades afirmativas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Também estão presentes as empresas Supermercado EPA, Cia Coordenadas, Lìder aviação, Inova BH, Verisure e Serta.

Os candidatos têm a chance de sair do evento já empregados, uma vez que as entrevistas são feitas no próprio evento por equipes das empresas participantes. Para participar do processo seletivo os interessados devem apresentar documento de identificação e Carteira de Trabalho.

“Só hoje já atendemos mais de 700 pessoas até o momento. Já tivemos vários candidatos contratados, inclusive de pessoas 50+ e de jovem aprendiz. Há pouco saiu um mecânico contratado por uma empresa de manutenção de veículos pesados”, conta Fonseca. “As vagas são disponibilizadas no sistema e são passadas para os candidatos. Nós realizamos dois por ano, o próximo será em outubro”, completa.

Edições anteriores

A primeira edição do Feirão de Empregos aconteceu em maio de 2024 e contou com a participação de apenas 16 empresas. Nas três primeiras edições, aproximadamente 3,5 mil pessoas foram entrevistadas e encaminhadas para as empresas participantes do feirão.



Serviço

4º Feirão de Empregos, Oportunidades e Inclusão

Local: Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, número 50, no Centro, próximo à Praça da Estação

Data: 29/05

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