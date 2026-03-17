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Grande BH: Hipolabor abre vagas de emprego exclusivas para PCDs

Vagas são para atuação na fábrica de medicamentos da empresa na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
17/03/2026 11:59

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Hipolabor oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Hipolabor oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência crédito: JOAO MARCOS ROSA/NITRO

A Hipolabor está oferecendo vagas destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCD) na fábrica de medicamentos localizada em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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As oportunidades contemplam áreas operacionais da unidade e são voltadas a candidatos com Ensino Fundamental completo.

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As vagas oferecem opções de jornada em diferentes turnos de trabalho, na escala de segunda-feira a sexta-feira. Os profissionais poderão atuar no primeiro turno, das 7h às 16h48, no segundo turno, das 16h43 à 1h51, ou no terceiro turno, da 00h às 7h30.

Entre as atividades previstas estão funções relacionadas ao transporte de carga e à área de embalagem. As vagas contam com assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeitório no local, seguro de vida e convênio com farmácia.

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Os interessados devem se candidatar por meio do site de recrutamento da empresa ou entrar em contato pelo WhatsApp (31) 3691-4948. Mais informações estão disponíveis no site da Hipolabor.

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