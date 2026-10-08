Orkut vai voltar? Criador publica petição para rede social focada em conexões reais
Em carta aberta, fundador abre petição para lançar plataforma sem algoritmos; projeto aposta na volta das comunidades e amizades autênticas
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O engenheiro de software Orkut Büyükkökten publicou uma carta aberta no site orkut.com para anunciar a intenção de criar uma nova plataforma virtual. A iniciativa busca priorizar conexões autênticas e comunidades temáticas no lugar de algoritmos voltados à retenção de usuários.
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O antigo endereço da rede encerrou uma contagem regressiva às 10h desta quinta-feira (8/10) e disponibilizou uma petição online. O formulário não garante reserva de nomes de usuário, abertura prévia de contas ou lugar em fila de espera, servindo para registrar o interesse do público.
Críticas ao modelo atual
Iniciada com a saudação "Oi de novo. Sou eu, o Orkut", a carta analisa o impacto das plataformas atuais. Büyükkökten afirma que o mercado viciou usuários em busca de engajamento e, com isso, as relações digitais sofreram danos.
“Eu ainda amo esta indústria, mas é desesperador ver o que ela se tornou. ‘Aja rápido e quebre coisas’, dizia o lema. Pois bem: as coisas estão quebradas. E agora as máquinas chegaram. A inteligência artificial é uma tecnologia extraordinária, mas está dissolvendo a única premissa que tornou as redes sociais especiais e dignas de serem construídas: a de que havia uma pessoa do outro lado”, diz o texto.
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O texto menciona problemas gerados por perfis automatizados, agentes descontrolados e conteúdos sintéticos criados por inteligência artificial. Büyükkökten defende o retorno das comunidades, nos moldes de grupos como "Eu Odeio Acordar Cedo". “Num feed, você é plateia; numa comunidade, você é membro. Esse era o ponto”, argumenta.
A página resume o objetivo do novo projeto em três pontos:
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conhecer novos amigos;
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reencontrar antigos;
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ser amigos melhores.
Disponível em português e outros oito idiomas, o formulário reúne adesões no site oficial. O processo de registro exige os seguintes passos:
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escolher uma faixa etária entre as seis opções disponíveis, que vão de menos de 18 a mais de 65 anos;
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informar nome, país e e-mail, mantendo o telefone como campo opcional;
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definir consentimentos sobre o recebimento de mensagens informativas ou de marketing;
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concluir a assinatura para obter um código exclusivo e um cartão digital de compartilhamento.
Histórico do serviço
Büyükkökten desenvolveu o Orkut em 22 de janeiro de 2004 como projeto paralelo no Google. O serviço alcançou mais de 300 milhões de usuários globais, reunindo cerca de 30 milhões de participantes no Brasil, onde movimentou lan houses com depoimentos, scraps e avaliações de perfis.
Em 2008, o Google transferiu a administração da rede para Belo Horizonte, encerrando a ferramenta em 2014. Antes e depois dessa experiência, o engenheiro criou as plataformas Club Nexus, inCircle e o aplicativo Hello, lançado em 2016.
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