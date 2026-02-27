Web Rewind leva usuários a uma viagem pela história da internet
Plataforma interativa da Opera reúne memórias digitais, da conexão discada à IA, e premia contribuições com viagem ao CERN, berço da web
compartilheSIGA
O navegador Opera completa 30 anos em 2026 e lança o Web Rewind, arquivo digital interativo que resgata marcos da internet. A plataforma reúne conteúdos que vão da conexão discada e dos e-mails dos anos 1990 ao surgimento das redes sociais, dos memes e da inteligência artificial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A iniciativa convida usuários a enviarem suas memórias digitais. As três melhores contribuições serão premiadas com uma viagem ao CERN, na Suíça, onde a World Wide Web foi criada. O prazo para envio termina em 27 de março de 2026.
“Em 30 anos, a web passou de um conjunto de páginas a parte integrante das nossas vidas. Queremos compartilhar essas lembranças com todos”, afirmou Jan Standal, vice-presidente sênior da Opera.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Web Rewind estará disponível para acesso público e participações até o final de março. A visita ao CERN será realizada antes de 30 de junho de 2026.