NOSTALGIA

Web Rewind leva usuários a uma viagem pela história da internet

Plataforma interativa da Opera reúne memórias digitais, da conexão discada à IA, e premia contribuições com viagem ao CERN, berço da web

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
27/02/2026 15:34

Opera celebra 30 anos com Web Rewind e resgata memórias da internet
Opera celebra 30 anos com Web Rewind e resgata memórias da internet crédito: Opera/divulgação

O navegador Opera completa 30 anos em 2026 e lança o Web Rewind, arquivo digital interativo que resgata marcos da internet. A plataforma reúne conteúdos que vão da conexão discada e dos e-mails dos anos 1990 ao surgimento das redes sociais, dos memes e da inteligência artificial.

A iniciativa convida usuários a enviarem suas memórias digitais. As três melhores contribuições serão premiadas com uma viagem ao CERN, na Suíça, onde a World Wide Web foi criada. O prazo para envio termina em 27 de março de 2026.

“Em 30 anos, a web passou de um conjunto de páginas a parte integrante das nossas vidas. Queremos compartilhar essas lembranças com todos”, afirmou Jan Standal, vice-presidente sênior da Opera.

O Web Rewind estará disponível para acesso público e participações até o final de março. A visita ao CERN será realizada antes de 30 de junho de 2026.

internet opera tecnologia

