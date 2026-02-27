Web Rewind leva usuários a uma viagem pela história da internet

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O navegador Opera completa 30 anos em 2026 e lança o Web Rewind, arquivo digital interativo que resgata marcos da internet. A plataforma reúne conteúdos que vão da conexão discada e dos e-mails dos anos 1990 ao surgimento das redes sociais, dos memes e da inteligência artificial.

A iniciativa convida usuários a enviarem suas memórias digitais. As três melhores contribuições serão premiadas com uma viagem ao CERN, na Suíça, onde a World Wide Web foi criada. O prazo para envio termina em 27 de março de 2026.

“Em 30 anos, a web passou de um conjunto de páginas a parte integrante das nossas vidas. Queremos compartilhar essas lembranças com todos”, afirmou Jan Standal, vice-presidente sênior da Opera.

O Web Rewind estará disponível para acesso público e participações até o final de março. A visita ao CERN será realizada antes de 30 de junho de 2026.