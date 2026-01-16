Nova versão do navegador Opera reforça uso de IA e design modular

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A Opera lançou nesta quinta (15) o Opera One R3, nova versão do seu navegador principal, com foco em organização, inteligência artificial contextual e personalização da experiência de navegação. A atualização já está disponível para download e marca a terceira geração do navegador flagship da empresa, termo usado para designar o principal produto da Opera dentro do seu portfólio.

Entre as principais novidades estão as Ilhas de Abas aprimoradas, que agora permitem nomear e colorir grupos de abas, facilitando o gerenciamento de múltiplas tarefas. A inteligência artificial do navegador também foi redesenhada e, segundo a Opera, está até 20% mais rápida, operando dentro do contexto de abas ou grupos específicos para evitar cruzamento de informações.

A inteligência artificial do Opera One R3 atua por contexto, oferecendo respostas mais rápidas e precisas dentro das abas. Opera/divulgação

O Opera One R3 amplia ainda o recurso de tela dividida, permitindo visualizar até quatro abas simultaneamente em diferentes layouts. A barra lateral ganha integração com Gmail e Google Calendar, reforçando a proposta de centralizar serviços essenciais no navegador.

A atualização inclui novos temas visuais e sonoros, além da substituição do antigo navegador beta pelo modo Early Bird, que permite testar recursos experimentais dentro do próprio Opera One.