Hyundai vence prêmio de Segurança e Saúde no Trabalho

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A Hyundai Motor Brasil foi reconhecida no “Prêmio Melhores Empresas em Segurança e Saúde do Trabalho”, promovido pela Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (ANIMASEG). A fabricante sul-coreana foi a vencedora da categoria “Automobilística e Autopeças”, tendo se destacado por suas práticas voltadas à proteção dos trabalhadores e à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.



“O prêmio é uma grande honra para todos nós e vem destacar o valor que a Hyundai dá ao profissional de Saúde e Segurança do Trabalho, além do investimento que é realizado na área. Um dos pilares da nossa operação é proporcionar o melhor ambiente de trabalho possível aos nossos colaboradores, o que não seria possível sem o esforço contínuo de nossa equipe de Saúde e Segurança do Trabalho em Piracicaba e São Paulo. Queremos liderar pelo exemplo, inspirar com boas práticas e acompanhar nos próximos anos mais e mais empresas também conquistando este reconhecimento”, celebra Ricardo Martins, vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil.



A comissão julgadora do prêmio destacou, para a vitória da Hyundai, iniciativas como adaptações de postos de trabalho e equipamentos de proteção individual (EPIs) para pessoas com deficiência, além de programas de acompanhamento de gestantes e lactantes, treinamentos de percepção de riscos, simulados de emergência e campanhas como BaroZero e Safe Return, reforçando a prevenção nas operações. A premiação também ressaltou que a empresa desenvolve ações voltadas à saúde mental e fechou o ano de 2025 sem nenhum registro de acidentes fatais ou com incapacidade permanente.



A ANIMASEG é a entidade que, desde 1978, congrega as empresas do setor de segurança e proteção ao trabalho e fabricantes de equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como de equipamentos afins. Criado para valorizar organizações que incorporam a segurança e a saúde dos trabalhadores à gestão empresarial, o “Prêmio Melhores Empresas em Segurança e Saúde do Trabalho” busca dar visibilidade a experiências e práticas que contribuam para o fortalecimento da cultura de prevenção no ambiente laboral.



Como a Hyundai tem atuado na área de SST?



Presença constante no ranking Great Place to Work®, a Hyundai Motor Brasil já é, desde 2023, reconhecida entre as empresas do setor com as melhores devolutivas dos colaboradores na área de saúde emocional. Este ano, pela primeira vez, a marca conquistou o GEEF Safety Award, realizado anualmente pela Global Energy & Environment Foundation (GEEF), organização internacional sem fins lucrativos que incentiva a implementação de soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria global.



O Prêmio GEEF reconheceu o projeto “Integração dos fatores psicossociais no PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)”, desenvolvido pela fabricante sul-coreana com foco na análise dos fatores psicossociais dos colaboradores e a integração destes no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), documento exigido pela nova norma regulamentadora (NR-1) do Ministério do Trabalho e Emprego, em vigor desde o mês de maio.



O projeto premiado da Hyundai destaca, entre outros pontos, a análise dos dados psicossociais coletados tanto de forma coletiva e anônima quanto de forma individualizada e identificada. Também abrange um programa multidisciplinar monitorado pela área de Ergonomia e pelo Ambulatório Médico, e a estruturação de um robusto plano de cuidados para a saúde mental.



O que é o novo modelo de governança “Global CSO” da Hyundai?



Na última semana, a Hyundai deu mais um passo com foco na otimização operacional voltada à saúde, segurança do trabalho e meio ambiente (SSMA). A companhia apresentou esta semana sua configuração global de trabalho nestas áreas através do novo modelo de governança “Global CSO”, para a marca e todas suas associadas no Brasil e nas Américas Central e do Sul. A sigla faz referência à nova posição de Chief Safety Officer, que contará com representantes regionais na organização. A iniciativa busca unificar e padronizar a gestão laboral e de sustentabilidade em todas as operações da Hyundai no mundo e abrange, além da própria Hyundai Motor, as afiliadas Hyundai Mobis, Hyundai Steel, Hyundai Transys, Hyundai Engineering, Hyundai Glovis e Hyundai AutoEver.



As principais metas do grupo de trabalho Global CSO da Hyundai incluem a implementação de sistemas integrados de SSMA; campanhas para prevenção de acidentes; estabelecimento de fluxo de comunicação interconectado entre parceiras; reuniões bimestrais e avaliação de desempenho das marcas perante ocorrências e métricas estabelecidas. A atuação em grupo será replicada nos demais mercados com operações da Hyundai e, nas Américas Central e do Sul, será liderada pelo vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil e líder regional do Global CSO, Ricardo Martins.



No total, o programa abrange aproximadamente 4.500 colaboradores de todas as empresas envolvidas e já nasce com pelo menos cinco grandes projetos em andamento. A solenidade de assinatura que marca o compromisso de todas as afiliadas Hyundai acontece neste próximo dia 3 de novembro, na fábrica da Hyundai Motor Brasil em Piracicaba (SP).

