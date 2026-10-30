Apostador guarda bilhete da Powerball na carteira por meses, mas, quando confere o resultado, descobre que carrega um prêmio de cerca de R$ 5 milhões

Michael Vander Lugt (54), morador do condado de Kent, sudoeste da Inglaterra, ganhou US$ 1 milhão no sorteio da Powerball realizado em 8 de agosto. Autoridades da loteria estadual confirmaram a vitória por meio de comunicado divulgado na quarta-feira pela Loteria de Michigan. O ganhador guardou o bilhete da sorte na carteira por quase dois meses antes de descobrir que havia vencido.

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A aposta premiada foi adquirida no estabelecimento Big Top Market, localizado na 3630 Clyde Park Avenue Southwest, na cidade de Wyoming.

Identificação do bilhete premiado

A revelação do prêmio ocorreu quando o jogador tentava adquirir uma bebida. Vander Lugt descreveu a ocasião: “recentemente parei na loja de conveniência para comprar um refrigerante, mas percebi ao passar pelo caixa que não tinha dinheiro suficiente comigo”.

Para evitar o uso de cartão bancário, ele entregou comprovantes de jogos anteriores: “em vez de usar meu cartão, entreguei à funcionária do caixa alguns bilhetes da Powerball da minha carteira que eu sabia que tinham rendido pelo menos alguns dólares”.

O aviso no terminal apontou a premiação milionária: “ela escaneou cada um dos bilhetes e disse que um deles retornou com uma mensagem para apresentar uma reivindicação no escritório da loteria, então procurei os números vencedores daquele sorteio quando entrei no meu carro. Reconheci os números assim que os vi e comecei a surtar!”.

Representantes da loteria afirmaram que Vander Lugt compareceu aos escritórios em Lansing para reivindicar a premiação de US$ 1 milhão. Ele revelou que pretende usar os valores para pagar a hipoteca e realizar investimentos.

Funcionamento e regras da loteria

A Powerball realiza seus sorteios às 22h59, sempre às segundas-feiras, quartas-feiras e sábados. Os bilhetes regulares custam US$ 2 e são comercializados em 45 estados norte-americanos, em Washington, D.C., nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, em Porto Rico e no Reino Unido.

Os apostadores contam com opções adicionais de jogo: