Como funcionam as maiores loterias do mundo e seus prêmios incríveis

Enquanto milhões de brasileiros sonham com o prêmio da Mega-Sena, os maiores sorteios do mundo oferecem valores que transformam completamente o conceito de fortuna. Loterias como a Powerball e a Mega Millions, dos Estados Unidos, já entregaram prêmios bilionários, despertando a curiosidade de apostadores globais. A boa notícia é que existem formas de brasileiros participarem desses sorteios.

A Powerball é uma das loterias mais famosas do planeta, disponível em 45 estados americanos. Para jogar, o apostador escolhe cinco números de 1 a 69 e um número extra, a “Powerball”, de 1 a 26. A combinação de todos os números garante o prêmio principal, que frequentemente ultrapassa a marca de 1 bilhão de dólares.

Em novembro de 2022, a Powerball registrou o maior prêmio da história mundial, um acumulado de 2,04 bilhões de dólares, vencido por um único bilhete na Califórnia. A chance de acertar todos os números é de aproximadamente uma em 292 milhões, o que explica os valores astronômicos.

Com uma dinâmica parecida, a Mega Millions é outra gigante do mercado americano. O jogador seleciona cinco números de 1 a 70 e uma “Mega Ball” de 1 a 25. Seus prêmios também atingem cifras bilionárias, como o de 1,6 bilhão de dólares sorteado em 2023.

Como brasileiros podem apostar?

A participação de brasileiros em loterias estrangeiras acontece por meio de plataformas online que atuam como intermediárias. Esses sites compram os bilhetes oficiais em nome do cliente em um dos países onde o sorteio é realizado. O processo é simples: o usuário cria uma conta, escolhe seus números e paga pelo serviço.

Após a compra, a empresa envia uma cópia digitalizada do bilhete para o e-mail do apostador, servindo como comprovante. Caso o bilhete seja premiado, a plataforma auxilia no resgate do valor. Prêmios menores costumam ser depositados diretamente na conta do usuário, enquanto valores maiores podem exigir uma viagem aos Estados Unidos para o recebimento.

É importante saber que os prêmios de loterias americanas são tributados na fonte. O governo federal dos EUA retém uma porcentagem do valor, e alguns estados também aplicam impostos locais. Além disso, ao trazer o dinheiro para o Brasil, o ganhador precisa declarar o valor à Receita Federal, que pode aplicar a tributação sobre rendimentos recebidos do exterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.