El Castillo: caverna espanhola tem pinturas rupestres que ‘se movem’ de acordo com a iluminação

Outro exemplo é o chamado homem-bisão, esculpido em uma estalagmite e marcado pela combinação de características humanas e animais. Alguns estudiosos sugerem que a imagem represente um xamã coberto por uma pele, mas essa interpretação permanece incerta. A possibilidade de os artistas terem explorado esses efeitos ainda precisa de confirmação. Foto: Reprodução