Filme Flora retrata o século XIX sob olhar feminino

A história da escravidão no Brasil ainda guarda lacunas sobre as experiências das mulheres que viveram sob esse sistema, tanto negras quanto brancas, embora ocupassem posições profundamente desiguais na estrutura social da época. É nesse campo de silêncios históricos que se situa Flora, longa-metragem de ficção dirigido por Beto Oliveira e produzido pela Frame7 Cinema. A obra acompanha a trajetória de Flora Maria Blumer de Toledo, mulher negra escravizada durante décadas, e utiliza sua experiência para investigar as relações entre liberdade, memória, gênero e poder.

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O filme é resultado de aproximadamente quatro anos de pesquisa sobre a escravidão no interior paulista e os mecanismos de apagamento da memória negra. Esse processo deu origem ao filme documentário Esquecendo Flora, que investigou registros históricos de diversos acontecimentos no interior de São Paulo no século XIX e o apagamento da trajetória da personagem.

A passagem de todo o processo de pesquisa para a ficção ampliou as possibilidades de abordar aquilo que os documentos nem sempre preservaram: a experiência subjetiva das mulheres, suas lembranças, seus afetos e as marcas deixadas por uma sociedade organizada pelo cruel sistema da escravização. Enquanto os arquivos oficiais pesquisados para a criação do filme registravam acontecimentos e relações jurídicas sempre expostos pelo ponto de vista branco, as experiências narrativas individuais permaneciam fragmentadas ou ausentes nestes documentos.

A perspectiva feminina constitui um dos eixos narrativos mais importantes do filme Flora. Em vez de tratar a escravidão apenas como estrutura econômica ou sucessão de acontecimentos políticos, a obra coloca no centro a experiência viva de uma mulher que nasce e cresce sem liberdade, e as relações sociais que condicionavam sua existência.

O apagamento historiográfico também alcança mulheres brancas, cujas trajetórias foram frequentemente interpretadas a partir de papéis familiares e sociais restritos, embora seus lugares de poder e suas experiências não se confundam com a violência racial imposta às mulheres negras escravizadas. Ao reconhecer essas diferenças, o filme permite observar como gênero, raça e posição social se articulavam na sociedade brasileira do século XIX.

A discussão também se conecta ao conceito de racismo estrutural, que compreende a desigualdade racial não apenas como resultado de atitudes individuais, mas como fenômeno reproduzido por instituições, práticas sociais e formas de organização da sociedade. No interior de São Paulo, região cuja formação econômica esteve profundamente ligada à expansão agrícola e à escravidão, a ausência de determinadas trajetórias negras nos relatos mais difundidos da história regional torna-se uma questão de memória pública.

A reflexão proposta pelo filme dialoga com debates contemporâneos sobre quem produz os registros históricos, quais experiências são preservadas e como as lacunas do passado podem continuar influenciando o presente.

A realização do filme Flora também chama atenção para as possibilidades do cinema independente produzido fora dos grandes centros audiovisuais. Filmado com baixo orçamento e viabilizado por recursos da Lei Paulo Gustavo, mecanismo federal de fomento à cultura, o longa demonstra como políticas públicas podem contribuir para transformar pesquisa histórica em produção cinematográfica.

A experiência da produtora independente Frame7 Cinema integra uma dinâmica de produção no interior paulista que amplia a presença de realizadores regionais e permite desenvolver projetos autorais sem depender exclusivamente das estruturas tradicionais de financiamento do setor. Nesse contexto, a trajetória do filme coloca em evidência a relação entre investimento público, descentralização cultural e diversidade de narrativas no cinema brasileiro.

O elenco reúne atores com importante trajetória no audiovisual brasileiro, entre eles Mel Lisboa, que interpreta uma missionária americana vinda ao Brasil para a fundação de colégios protestantes e João Vitti, que interpreta o advogado e primeiro civil a ocupar a Presidência da República pelo voto direto, Prudente de Morais. A presença de profissionais reconhecidos pelo público amplia o alcance potencial da obra, enquanto a construção dramática permanece vinculada à recuperação da trajetória de Flora.

A direção de Beto Oliveira articula esse trabalho de ficção à pesquisa iniciada em Esquecendo Flora, estabelecendo uma continuidade entre investigação documental e criação cinematográfica.

A circulação internacional do longa já resultou em reconhecimentos em diferentes eventos. Em agosto de 2026, Flora recebeu o prêmio Best Indie Feature Film no East Village New York Film Festival, em Nova York. No Tokyo Film & Screenplay Awards, a obra teve sua estreia mundial e recebeu distinções nas categorias de melhor fotografia e elenco. Em outubro, conquistou o Silver Award: Best Feature Film no Paris Film Awards e o Gold Award: Best Feature Film no International Gold Awards, também em Nova York.

O filme foi ainda selecionado para festivais na Bulgária, Londres e Los Angeles. Esses resultados ampliam o percurso internacional da produção e criam novas oportunidades de apresentar a história de Flora a públicos de diferentes contextos culturais.

Ao recuperar uma personagem cuja trajetória permaneceu à margem das narrativas históricas mais conhecidas, Flora propõe uma reflexão sobre os limites da memória oficial e o papel do cinema na reconstrução de experiências silenciadas. A obra conecta a história da escravidão no interior de São Paulo a questões atuais sobre racismo estrutural, representação feminina e preservação da memória negra. Mais do que reconstituir uma época, o filme investiga como o passado permanece presente nas formas pelas quais uma sociedade escolhe lembrar, ou se esquecer de suas próprias histórias.

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O filme tem distribuição nacional pela A2 Filmes e planeja seu circuito de exibição nacional para 2027.