Resgate técnico industrial: como capacitar sua equipe

O resgate técnico industrial é o conjunto de técnicas usadas para retirar com segurança um trabalhador acidentado ou preso em altura ou em espaço confinado. A NR-35 determina que o resgate não pode ser improvisado: ele precisa estar planejado antes do início das atividades, com equipe dimensionada, tempo estimado de resposta e equipamentos definidos.

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Por isso, profissionais qualificados em resgate se tornaram peça-chave nas empresas. Indústrias, mineradoras, empresas de energia, saneamento, telecom e construção precisam comprovar que têm equipe capaz de agir em minutos, e não apenas um plano de emergência arquivado.

O caminho mais direto para formar essa equipe é a capacitação baseada na ABNT NBR 16710, norma técnica que organiza o resgate técnico industrial em níveis de competência.

Resumo rápido

O que é: técnicas para acessar, estabilizar e retirar vítimas em altura e espaço confinado.

Base legal: NR-35 (trabalho em altura), NR-33 (espaço confinado) e NR-1 (gerenciamento de riscos).

Norma técnica: ABNT NBR 16710, partes 1 e 2.

Formação inicial: nível operacional, com 24 horas e foco em prática.

Validade do certificado: 2 anos.

Carreira: operacional → líder de equipe → coordenador de equipe.

Por que o resgate industrial virou prioridade nas empresas?

Porque a queda de altura segue entre as principais causas de acidentes graves e fatais no trabalho no Brasil. Segundo levantamento do Ministério do Trabalho divulgado pela CBIC, as quedas respondem por 28% dos acidentes graves e fatais na construção, à frente de impactos (24%) e choques elétricos (12%). Dados do MTE e da Revista Proteção, citados pelo Seconci-SP, indicam que as quedas representam cerca de 40% dos acidentes de trabalho registrados por ano no país.

Em um acidente em altura, o risco não termina com a queda retida pelo cinturão. O trabalhador suspenso e inconsciente corre risco de vida se ficar muito tempo pendurado, situação conhecida como suspensão inerte. Por isso, a NR-35 exige que o planejamento de resgate reduza ao máximo esse tempo.

Onde estão as oportunidades

O profissional de resgate técnico industrial atua em setores como:

Mineração e siderurgia: silos, chutes, correias transportadoras e estruturas elevadas.

Energia e telecom: torres, subestações e linhas de transmissão.

Óleo, gás e química: tanques, vasos e áreas de processo.

Saneamento: poços, galerias e estações de tratamento.

Construção e manutenção industrial: fachadas, coberturas e paradas de manutenção.

Brigadas e empresas de serviços: equipes de emergência contratadas por terceiros.

A qualificação também valoriza o currículo de técnicos de segurança, brigadistas e trabalhadores de manutenção, que passam a atuar em uma função crítica e de maior responsabilidade dentro da organização.

Equipe interna ou contratada?

A NR-35 permite as duas opções, mas ambas precisam estar previstas no plano de emergência. Quando a equipe é interna, cabe à própria empresa definir carga horária e conteúdo da capacitação conforme os cenários de risco identificados. Na prática, a formação baseada na NBR 16710 é a referência técnica nacional para comprovar essa competência.

O que a NR-35 exige sobre resgate e emergência?

A NR-35 vale para toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros em que haja risco de queda. No item de emergência e salvamento, ela determina que a organização faça a análise de risco dos cenários de emergência em altura, considerando, além do que já prevê a NR-1:

os perigos da própria operação de resgate;

a equipe de emergência e salvamento necessária e seu dimensionamento;

o tempo estimado para o resgate;

as técnicas, os equipamentos individuais e coletivos e o sistema de resgate disponível.

A norma também exige que a equipe esteja capacitada para executar o resgate e prestar primeiros socorros, com aptidão física e mental compatível com a função. Além disso, toda análise de risco de trabalho em altura precisa contemplar as situações de emergência e o planejamento do resgate.

NR-35, NR-33 e NBR 16710: como se complementam

NR-35 (norma regulamentadora do MTE): obriga a empresa a planejar emergência e resgate no trabalho em altura.

NR-33 (norma regulamentadora do MTE): define os requisitos de emergência e salvamento em espaço confinado.

NR-1 (norma regulamentadora do MTE): estabelece o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), base para mapear os cenários de emergência.

ABNT NBR 16710-1 e 16710-2 (normas técnicas): definem competências, níveis e conteúdo da formação em resgate técnico industrial.

Em resumo: as NRs dizem o que a empresa precisa garantir, e a NBR 16710 orienta como formar a equipe que vai executar o resgate.

Treinamento NR-35 não é treinamento de resgate

É uma confusão comum. O curso NR-35 de 8 horas inclui apenas noções básicas de resgate e primeiros socorros. Ele prepara o trabalhador para trabalhar em altura, mas não o habilita a montar sistemas de resgate, fazer ancoragens para vítimas ou movimentar macas na vertical. Para isso, a empresa precisa de profissionais com formação específica em resgate técnico industrial.

Como é o curso de resgate técnico industrial nível operacional?

O nível operacional é a porta de entrada na carreira de resgate. Ele forma o profissional que executa o resgate na prática: monta o sistema, acessa a vítima e faz a movimentação com segurança, em altura e em espaço confinado.

Uma formação de qualidade segue a NBR 16710-2 e privilegia a prática. No modelo de 24 horas, são 6 horas de teoria e 18 horas de atividades práticas, o equivalente a 75% do curso.

Conteúdo programático

Módulo 1 - Fundamentos e segurança (2 h de teoria): conceitos de resgate, análise risco x benefício e diretrizes da NBR 16710.

Módulo 2 - Equipamentos de resgate (1 h de teoria e 2 h de prática): inspeção, manutenção e uso de cinturão, descensores, ascensores, trava-quedas, tripé e polias.

Módulo 3 - Cordas, nós e ancoragens (1 h de teoria e 3 h de prática): fator de queda, força de choque, nós e montagem de ancoragens.

Módulo 4 - Sistemas de resgate (1 h de teoria e 4 h de prática): vantagem mecânica, elevação e descida controlada.

Módulo 5 - Progressão e acesso à vítima (3 h de prática): ascensão, descensão em corda e transferência da vítima.

Módulo 6 - Macas e movimentação (1 h de teoria e 3 h de prática): seleção de macas, imobilização e transporte vertical e horizontal.

Módulo 7 - Altura e espaço confinado (2 h de prática): exercícios simulados em cenários reais.

Módulo 8 - Simulado integrado (1 h de prática): ciclo completo de ocorrência, avaliação, planejamento, acesso, estabilização e retirada.

Pré-requisitos

Ensino Fundamental I completo.

Curso de primeiros socorros válido e compatível com o plano de resgate da empresa.

ASO em dia, com aptidão explícita para trabalho em altura e espaço confinado.

Recomendado: conhecimento prévio de NR-35 e NR-33.

Avaliação, certificação e carreira

O aluno passa por prova teórica e por avaliação prática com checklist (barema) de 100 pontos, com nota mínima de 70. Faltas graves, como se desconectar da proteção ou colocar a vítima em risco, reprovam automaticamente.

O certificado tem validade de 2 anos. Depois do nível operacional, o profissional pode avançar para Líder de Equipe (32 h) e Coordenador de Equipe (32 h), funções responsáveis por comandar a operação e gerir o plano de resgate.

Onde fazer o curso de resgate técnico industrial em BH?

Em Belo Horizonte, a MA Consultoria e Treinamentos oferece o curso de resgate técnico industrial nível operacional (24 h) , totalmente presencial e estruturado conforme a ABNT NBR 16710 (partes 1 e 2). O treinamento acontece em 3 dias de imersão no centro de treinamento da empresa, na região da Pampulha.

A MA Consultoria já é conhecida pelos cursos de NR-35 e NR-10 e, segundo a empresa, formou mais de 60 mil profissionais, com certificados aceitos por indústrias como Vale, Petrobras e FIAT. O curso de resgate amplia esse portfólio para quem precisa ir além do trabalho em altura e assumir a função de socorrista técnico.

Diferenciais do treinamento

75% de prática: 18 das 24 horas são dedicadas a exercícios em cenários que reproduzem ambientes industriais.

Turmas reduzidas: no máximo 8 alunos por instrutor nas atividades práticas, com correção individual de técnica.

Infraestrutura própria: simuladores, pontos de ancoragem certificados e frota completa de EPIs e equipamentos coletivos, como cordas, polias, macas e tripés. O aluno não precisa levar equipamento.

Avaliação rigorosa: prova teórica, barema prático de 100 pontos e critério de tolerância zero para faltas graves de segurança.

Trilha completa: possibilidade de seguir para os níveis de líder e coordenador de equipe.

Para quem é indicado

Trabalhadores da indústria, brigadistas, técnicos e profissionais de segurança do trabalho e socorristas que atuam ou querem atuar em equipes de resgate em altura e espaço confinado. Empresas que precisam formar ou reciclar equipes internas para cumprir o plano de emergência da NR-35 e da NR-33 também podem inscrever seus colaboradores.

O resgate técnico industrial deixou de ser uma especialidade restrita a bombeiros. Com a NR-35 exigindo planejamento, equipe dimensionada e tempo de resposta definido, as empresas precisam de profissionais capazes de agir nos primeiros minutos após um acidente.

Para o trabalhador, a formação abre portas em setores com alta demanda e valoriza o currículo. Para a empresa, é a forma mais segura de transformar o plano de resgate em capacidade real de resposta e reduzir o risco de que um acidente se torne fatal.

Perguntas frequentes sobre resgate técnico industrial

O que é resgate técnico industrial?

É o conjunto de técnicas para acessar, estabilizar e retirar com segurança trabalhadores acidentados ou presos em altura ou em espaço confinado, dentro de ambientes industriais. A formação no Brasil segue a ABNT NBR 16710.

A NR-35 obriga a empresa a ter equipe de resgate?

Sim. A NR-35 exige que a organização planeje a emergência e o salvamento para todo trabalho em altura, com equipe dimensionada, tempo estimado de resgate e equipamentos definidos. A equipe pode ser interna ou contratada, mas precisa ser capacitada.

O curso NR-35 habilita para fazer resgate?

Não. O curso NR-35 de 8 horas inclui apenas noções básicas de resgate e primeiros socorros. Para atuar em equipe de resgate, é preciso formação específica em resgate técnico industrial.

Quantas horas tem o curso de resgate técnico industrial nível operacional?

O nível operacional tem 24 horas, normalmente distribuídas em 3 dias. Na MA Consultoria, 18 dessas horas são de prática.

Qual a validade do certificado de resgate técnico industrial?

O certificado do nível operacional tem validade de 2 anos. Depois desse prazo, o profissional precisa fazer reciclagem.

Quais são os níveis de formação em resgate industrial?

São três: operacional (24 h), líder de equipe (32 h) e coordenador de equipe (32 h).

Onde fazer curso de resgate técnico industrial em Belo Horizonte?

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A MA Consultoria e Treinamentos oferece o curso presencial de 24 horas no seu centro de treinamento na Pampulha, em Belo Horizonte (MG), com turmas de até 8 alunos por instrutor na prática.