Fisioterapia ganha espaço no tratamento dos distúrbios do sono

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O que um fisioterapeuta tem a ver com a qualidade do seu sono? Quando se fala em fisioterapia, a primeira imagem que costuma surgir é a de um profissional responsável pela recuperação de lesões, pelo alívio de dores ou pela reabilitação de movimentos. O que muita gente desconhece é que a fisioterapia também tem atuação na saúde do sono, inclusive no acompanhamento de pessoas que enfrentam dificuldades respiratórias enquanto dormem. A área, que reúne conhecimentos de fisiologia, tecnologia e reabilitação, representa uma importante frente de atuação da profissão.

















O trabalho é especialmente relevante no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, como a apneia obstrutiva, condição caracterizada por episódios repetidos de obstrução das vias aéreas durante o descanso noturno. Além de roncos e interrupções da respiração, o problema pode provocar sonolência durante o dia, dificuldade de concentração, cansaço persistente e prejuízos à qualidade de vida. Quando não tratada, a doença também está associada a riscos cardiovasculares e metabólicos.









Segundo a fisioterapeuta Renata Aurichio, especialista em saúde do sono, o trabalho vai muito além de orientar o uso de um aparelho. “Muitas pessoas recebem o diagnóstico de apneia e precisam utilizar o CPAP, mas encontram dificuldades para dormir com a máscara, adaptar-se à pressão do ar ou incorporar o equipamento à rotina. O fisioterapeuta ajuda a identificar essas barreiras e a construir soluções individualizadas para que o tratamento seja confortável, seguro e realmente faça parte da vida do paciente”, explica.

















O CPAP é um equipamento que fornece um fluxo contínuo de ar sob pressão para manter as vias aéreas abertas durante o sono. Apesar de sua eficácia no tratamento da apneia obstrutiva, a adaptação pode representar um desafio. Desconforto com a máscara, vazamentos de ar, ressecamento nasal e dificuldades para conciliar o sono são algumas das situações que exigem acompanhamento especializado.





A atuação do fisioterapeuta também pode incluir orientações sobre hábitos e condições que interferem na qualidade do sono, avaliação de aspectos funcionais, exercícios terapêuticos quando indicados e utilização de recursos tecnológicos para acompanhar a evolução do paciente. O atendimento é individualizado e, conforme a complexidade do caso, integrado ao trabalho de médicos, psicólogos, odontólogos e outros profissionais de saúde.





Atuação reconhecida e pouco conhecida

Em 2021, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) publicou a Resolução nº 536, que reconhece a fisioterapia nos distúrbios do sono como área de atuação própria do fisioterapeuta. A regulamentação contempla competências relacionadas à avaliação e ao tratamento fisioterapêutico de alterações do sono de diferentes origens, além de estabelecer requisitos de formação específica.





A Academia Brasileira do Sono também mantém um núcleo dedicado à fisioterapia e oferece certificação na área, reforçando a importância da qualificação profissional e da integração entre diferentes especialidades.





Para Renata Aurichio, ampliar o conhecimento da população sobre essa atuação é fundamental para que mais pessoas tenham acesso ao acompanhamento adequado. “Dormir bem não significa apenas passar algumas horas na cama. O sono precisa exercer sua função de recuperação física e mental. Quando existe um distúrbio, o tratamento pode exigir acompanhamento contínuo, ajustes e orientação. O fisioterapeuta tem conhecimentos específicos que contribuem para melhorar a resposta terapêutica e devolver qualidade de vida ao paciente”, destaca.

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