DISTÚRBIO GRAVE E CRÔNICO

Apneia do sono: faculdade investigará tratamento personalizado para doença

Estudo visa identificar preditores morfofisiológicos do distúrbio e contribuir para o avanço do diagnóstico e da terapia personalizada

AF
Agência Fapesp
AF
Agência Fapesp
Repórter
12/11/2025 10:07

Ivy Suedam em atividade no Laboratório do Sono da USP Bauru
Ivy Suedam em atividade no Laboratório do Sono da USP Bauru crédito: FOB-USP/divulgação)

A Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP) foi contemplada para o desenvolvimento de um novo Projeto Temático da Fundação de Ampatro à pesquisa do estado de São Paulo (Fapesp) que vai investigar a apneia obstrutiva do sono (AOS), distúrbio caracterizado por interrupções recorrentes da respiração durante o repouso. A iniciativa será conduzida em parceria com a Faculdade de Medicina de Bauru, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais e o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina – todas instituições da USP –, além da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill (Estados Unidos).

O estudo busca compreender como alterações anatômicas, funcionais, hormonais e genéticas influenciam a gravidade da AOS e suas repercussões cardiovasculares.

“Serão avaliados quatro grupos de indivíduos, de diferentes faixas etárias, por meio de oito exames complementares, como polissonografia, tomografia computadorizada 3D, rinofaringometria, bioimpedância, avaliações hormonais – do cortisol e melatonina – e avaliação genética por meio do exoma [um dos mais completos exames genéticos], que permitirá identificar variantes genéticas associadas aos mecanismos regulatórios da AOS”, explica Ivy Kiemle Trindade Suedam, professora de fisiologia da FOB-USP e pesquisadora responsável do projeto.

“O projeto vai empregar análises tridimensionais e de fluidodinâmica computacional para simular o fluxo aéreo nas vias respiratórias, integrando ciência básica, tecnologia e prática clínica”, destaca Suedam. A iniciativa visa identificar preditores morfofisiológicos da apneia do sono, especialmente em indivíduos com fissura labiopalatina, e contribuir para o avanço do diagnóstico e da terapia personalizada.

* Com informações da Assessoria de Comunicação do campus USP de Bauru.

Tópicos relacionados:

apneia apneia-do-sono doencas-cardiovasculares sono

