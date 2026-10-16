Leitor cobra transparência do Planalto

"O Palácio do Planalto pertence aos brasileiros. Não é escritório de negócios, balcão de favores nem corredor privilegiado para quem pretende abrir as portas dos cofres públicos. Por isso, as revelações sobre encontros do banqueiro Daniel Vorcaro com um intermediário citado em denúncias envolvendo fundos de pensão exigem explicações claras, completas e convincentes. O silêncio, quando a sociedade cobra transparência, só aumenta a desconfiança.

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Segundo reportagem da revista Veja, registros oficiais confirmam que Vorcaro e Júlio Cezar estiveram juntos no Planalto em pelo menos duas ocasiões, em 2024. O banqueiro afirmou, em uma proposta de delação rejeitada pelas autoridades, que haveria articulações para captar recursos de fundos de pensão em troca de vantagens ilícitas. Os valores mencionados são extraordinários e as acusações, gravíssimas. Mas é preciso separar o que os documentos comprovam daquilo que ainda depende de investigação. Registro de entrada comprova presença, não participação em crime.



É justamente por isso que o caso não pode ser tratado com conveniência política. Se houve apenas reuniões legítimas, que se esclareçam seus objetivos, participantes e resultados. Se existiu tentativa de usar influência política para favorecer interesses privados, é indispensável identificar os responsáveis e submetê-los à Justiça. O que não se pode admitir é que a relevância dos envolvidos determine a intensidade da apuração.



Fundos de pensão não são cofres sem dono. Eles administram recursos destinados à aposentadoria de trabalhadores que passaram décadas contribuindo para ter segurança no futuro. Qualquer operação irregular pode comprometer patrimônios construídos com esforço, sacrifício e confiança. Brincar com esse dinheiro é brincar com a velhice de milhares de brasileiros.



Também merece explicação a decisão da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República de não acolher a proposta de delação, conforme relatado pela revista. A recusa não prova encobrimento, assim como as acusações do banqueiro não provam culpa. O dever das autoridades é avaliar os elementos disponíveis, justificar suas decisões e investigar eventuais fatos novos que apresentem fundamento.



O governo precisa compreender que transparência não é favor concedido à imprensa nem gentileza oferecida à oposição. É obrigação de quem exerce poder público.



O brasileiro está cansado de escândalos que começam com cifras bilionárias e terminam em explicações incompletas. Ninguém deve ser condenado pela manchete, mas ninguém pode ser protegido pelo cargo, pela amizade ou pela conveniência.



A República não exige discursos inflamados. Exige fatos, documentos, investigação independente e consequências. O dinheiro dos trabalhadores merece respeito. E o poder, quando cercado de suspeitas, tem uma única saída digna. Prestar contas."

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Gregório José

Belo Horizonte