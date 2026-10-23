Geap amplia rede para mais de 150 mil prestadores no Brasil

A Geap Autogestão em Saúde, operadora de plano de saúde sem fins lucrativos que atende servidores públicos federais, estaduais e municipais, ativos e aposentados, e seus familiares, realizou a maior ampliação de rede de sua história. Parcerias com CASSI, Amil Total Care, Rede Américas e Hapvida ampliaram a rede da operadora para mais de 150 mil prestadores credenciados em todo o país, entre clínicas, médicos, laboratórios e hospitais.

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O salto na capilaridade veio por meio de parcerias de reciprocidade com planos de saúde suplementar: CASSI, Amil Total Care, Rede Américas e Hapvida. Na prática, o beneficiário da Geap passa a contar com estruturas que antes estavam fora do seu alcance. Segundo o ranking World’s Best Hospitals 2026, isso inclui 78 das 120 instituições hospitalares mais bem classificadas no levantamento. O prazo de atendimento caiu de 60 para 30 dias.

A lógica é simples: ao somar redes, a operadora amplia a oferta sem depender apenas de credenciamentos isolados. A cobertura chega a regiões mais distantes dos grandes centros, e quem mora no interior ou viaja a trabalho encontra mais portas abertas.



“Não houve mágica. Houve método, disciplina de gestão e diálogo permanente com quem financia e com quem usa o plano", diz Douglas Figueredo, presidente da Geap. Ele também destaca o ambiente de negociação mais favorável encontrado desde 2023, ano que marca a guinada de crescimento da Geap em todos os aspectos.



Entre 1999 e 2022, a operadora perdeu 65,74% de seus beneficiários, enfrentando um ambiente particularmente desafiador, que agravou seu encolhimento no mercado de saúde. Em 2023, a tendência se inverteu. A Geap passou a estancar perdas e o resultado aparece nos números: de 277 mil beneficiários em fevereiro de 2023 para 420 mil em agosto de 2026, um crescimento de 51,57% em menos de quatro anos. A carteira cresceu 9% em 2023 e cerca de 15% em 2024, as maiores taxas já registradas pela operadora.

Do consultório ao hospital

Os mais de 150 mil prestadores credenciados cobrem toda a jornada de cuidado. A rede inclui clínicas para consultas e acompanhamento, médicos de diversas especialidades, laboratórios para exames de rotina e de maior complexidade e hospitais para atendimentos que exigem maior estrutura.

Mesmo com os avanços, a Geap reconhece que o trabalho não está concluído, e o presidente afirma que os desafios estão identificados. "Ainda há muito a melhorar. Há regiões onde a rede precisa crescer, processos que podem ser mais simples e um atendimento que queremos tornar cada vez mais ágil e humano. Não escondemos esses desafios. Eles orientam nossas prioridades para os próximos anos", diz Figueredo.

Órgãos conveniados em todas as regiões

Para a Geap, ampliar a rede não é um ponto de chegada. É parte de um movimento para ser uma operadora mais próxima e acessível a quem depende dela, em todo o Brasil. Com a maior ampliação de sua história, a companhia reforça o que a sustenta: cuidar das pessoas, onde elas estiverem.



De acordo com dados da empresa, a rede cresceu 334% no Norte, 512% no Nordeste, 1.181% no Centro-Oeste, 1.522% no Sudeste e 1.770% no Sul. O número de hospitais na rede passou de 1.101 para 3.712 em três anos. Os laboratórios saíram de 1.136 para 9.149, e o conjunto de clínicas e médicos, de 9.448 para 142.983. A operadora soma 420 mil beneficiários ativos.

Entre junho de 2025 e maio de 2026, a Geap registrou 1,7 milhão de exames, 2,4 milhões de consultas eletivas, 530 mil consultas de urgência e 132 mil internações. No mesmo período, foram realizadas 1,6 milhão de terapias destinadas a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

A Geap tem hoje 311 órgãos conveniados. No Judiciário, o número passou de 11 para 45 entre 2023 e 2026. Nos municípios, aumentou de 5 para 24. No Executivo federal, subiu de 201 para 242.

Plano de saúde completa 81 anos

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Em 29 de setembro de 2026, a Geap Saúde completou 81 anos. CCriada em 1945, a operadora atende servidores públicos federais, estaduais e municipais, ativos e aposentados, além de seus familiares. Por ser uma operadora sem fins lucrativos, a empresa destina seus recursos à assistência aos beneficiários.