LEITOR COMENTA A RENOVAÇÃO nO CONGRESSO

“Espero que, desta vez, tenhamos acertado com a renovação do Congresso Nacional, que é básico para a democracia. Que nossos deputados e senadores priorizem o Brasil, sigam e exijam respeito à Constituição e, se preciso, punam o Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Carta Magna, que é useiro e vezeiro em desrespeitar a nossa lei maior.”

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HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES