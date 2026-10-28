Bitget Aprimora Produto Stock Dual Investment de Ações em Parceria com a VETA Finance para Incluir Ações dos EUA Tokenizadas

Fique por dentro das notícias que importam para você!

VICTORIA, Seychelles, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atualizou o Stock Dual Investment, expandindo suas ofertas de investimentos estruturados para ações norte-americanas tokenizadas com uma parceria com a VETA Finance. O lançamento introduz novos ativos subjacentes vinculados a ações e opções de vencimento, viabilizando que os usuários tenham rendimento com prazo determinado enquanto executam estratégias predefinidas com base nas condições de mercado.

O Stock Dual Investment viabiliza que os usuários tenham rendimento em USDT ou ações norte-americanas tokenizadas elegíveis durante um período de investimento fixo, com a liquidação determinada por um preço-alvo predefinido e pelo desempenho de mercado dos ativos no vencimento. Os ativos subjacentes atuais incluem rNVDA, rGOOGL e rAMD, oferecendo exposição a ações tokenizadas vinculadas à NVIDIA, Alphabet e AMD.

O Buy Low possibilita que os usuários façam uma assinatura com USDT e escolham um preço-alvo para um rToken elegível. Se o preço de liquidação no vencimento for igual ou inferior ao preço-alvo, o investimento é convertido no rToken correspondente ao preço predeterminado. Caso contrário, os usuários recebem seu capital e o rendimento acumulado em USDT. Esta estratégia foi desenvolvida para usuários que desejam acumular ações tokenizadas a um preço escolhido e ter rendimento durante o período de investimento.

O Sell High possibilita que os usuários façam uma assinatura com um rToken elegível e escolham um preço-alvo para venda. Se o preço de liquidação no vencimento for igual ou superior ao preço-alvo, o investimento é convertido em USDT a um preço predeterminado. Caso contrário, os usuários mantêm o valor principal do seu rToken e recebem o rendimento aplicável. Esta estratégia foi desenvolvida para detentores que esperam vender a um preço selecionado enquanto têm rendimento sobre suas posições existentes.

"Os investidores geralmente têm em mente um preço pelo qual comprariam mais ou teriam lucros. Com o Stock Dual Investment eles podem ter rendimento enquanto trabalham para atingir essas metas. Essa é a nossa visão da UEX de unir criptomoedas e ativos tradicionais com mais maneiras de colocá-los para trabalhar", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Este produto é oferecido em parceria com a VETA Finance, uma fornecedora de infraestrutura de produtos estruturados focada em ativos digitais e mercados tokenizados. Desde 2022, a VETA Finance oferece soluções completas para plataformas de negociação, gestores de ativos e prestadores de serviços de gestão de patrimônio, para estruturação de produtos, precificação, hedge, execução e liquidação.

Daniel Yu, Fundador da VETA Finance, disse: "A tokenização resolveu a forma como as ações entram na blockchain. Os produtos estruturados resolvem como esses ativos são retidos e como geram rendimento. Estamos muito contentes de fazer parte do ecossistema de rTokens da Bitget como um dos primeiros fornecedores de cotações e de levar os recursos de precificação, hedge e gestão do ciclo de vida que desenvolvemos para produtos estruturados de criptomoedas para as ações norte-americanas tokenizadas na íntegra. O Dual Investment é apenas o primeiro passo. Juntamente com a Bitget, pretendemos transformar cada ação norte-americana tokenizada em uma linha de produtos completa."

Ao estender o Dual Investment às ações tokenizadas dos EUA, a Bitget passa a oferecer estratégias de investimento estruturado tradicionalmente associadas aos mercados financeiros no seu ecossistema digital unificado. Os usuários podem usar stablecoins ou rTokens elegíveis por meio de uma única plataforma, criando oportunidades adicionais para a gestão da sua exposição a ações tokenizadas sem precisar navegar por ambientes de negociação separados. O lançamento avança ainda mais a visão de Exchange Universal da Bitget, ampliando as formas como os usuários podem acessar e utilizar tanto criptomoedas quanto ativos financeiros tradicionais tokenizados.

Para mais informações, visite: https://www.bitget.com/support/articles/12560603898683

Sobre a VETA Finance

A VETA Finance é uma fornecedora de infraestrutura para produtos estruturados de ativos digitais. Desde 2022, ela oferece serviços completos de produtos estruturados, desde cotação e estruturação até precificação, hedge e liquidação, para as principais plataformas de negociação, gestores de ativos e canais de gestão de patrimônio. Seu portfólio de produtos abrange todo o espectro de produtos estruturados de criptomoedas, incluindo Dual Investment, Sharkfin, Snowball, Fixed Coupon Notes, Accumulators e Decumulators, Collars e empréstimos com cupom zero, e essa mesma matriz de produtos agora está sendo estendida às ações norte-americanas tokenizadas. O sistema proprietário de gestão de produtos estruturados da VETA oferece aos canais uma solução completa de RFQ, reserva, liquidação e gestão do ciclo de vida, complementada por serviços de execução algorítmica. A equipe combina experiência em banco de investimento, gestão de ativos e derivativos de fundos de alto nível com anos de negociação de criptomoedas em tempo real.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informações, visite: Website | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d711fee-6a0a-4325-a1a2-a229bf9e545c

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001280128)