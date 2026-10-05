Lista explosiva: 13 eleitos têm ligação com escândalo do Banco Master

Treze políticos ligados ao escândalo do Banco Master, de Daniel Vorcaro, venceram as eleições no primeiro turno, de acordo com levantamento do jornal “O Estado de S. Paulo” baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os eleitos, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e os deputados federais Hugo Motta (Republicanos-PB) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

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Flávio Bolsonaro (PL) disputará o segundo turno presidencial. O senador solicitou R$ 134 milhões a Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Dos vitoriosos, oito irão para a Câmara dos Deputados, quatro para o Senado e um assume um governo estadual. No entanto, nem todos os associados ao caso tiveram sucesso. Ciro Nogueira (PP-PI) e ACM Neto (União) foram derrotados em suas candidaturas ao Senado e ao governo da Bahia, respectivamente.

Os eleitos

Na Bahia, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) foram eleitos senadores. Costa, como governador, autorizou a criação do produto Credcesta com exclusividade de 15 anos após a privatização da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) em 2018, operação que originou o Banco Master.

Wagner, por sua vez, é apontado pela Polícia Federal (PF) como um "interlocutor relevante" dos interesses do banco. Investigações indicam que ele teria recebido um apartamento de R$ 2,5 milhões e repasses de R$ 3,5 milhões como propina.

Reeleito, Hugo Motta aparece em diálogos obtidos pela PF pedindo um empréstimo de R$ 22 milhões do banco para uma empresa de sua cunhada. Ele também é autor de uma emenda que beneficia mercados nos quais o Master atua e admitiu ter usado um jatinho de Vorcaro.

Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, utilizou um avião de Vorcaro por dez dias durante a campanha de 2022. Em conversas, o banqueiro afirmou que bancou "todos os voos" usados pelo deputado.

Dois novos senadores integram a lista: Guilherme Derrite (PP-SP) e Filipe Barros (PL-PR). Derrite foi relator de um projeto que, segundo o diretor da PF, poderia limitar as investigações sobre o caso. Já Barros apresentou um projeto de lei para aumentar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) em novembro de 2024, idêntico à emenda proposta por Ciro, conhecida como “emenda Master”.

No Rio de Janeiro, foram três eleitos para a Câmara. Antonio Rueda (União Brasil), cujo escritório de advocacia recebeu R$ 6,4 milhões do banco, e Dr. Luizinho (PP), que participou de eventos patrocinados por Vorcaro nos EUA e em Portugal. Ambos, junto com Claudio Cajado (PP-RJ), também reeleito, apoiaram um projeto para permitir a destituição de diretores do Banco Central.

Isnaldo Bulhões (MDB-AL), outro que assinou o requerimento, também viajou em um jatinho com o banqueiro. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas teve como maior doador individual em 2022 o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, que transferiu R$ 2 milhões.

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Ainda em São Paulo, os deputados reeleitos Marcos Pereira (Republicanos) e Rodrigo Gambale (Podemos) também aparecem na lista. Pereira esteve em uma degustação de bebidas em Londres bancada por Vorcaro, enquanto Gambale viajou com o banqueiro de Brasília para São Paulo.