André Mendonça ordena investigação de financiamento de filme sobre Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ordenou, nesta quinta-feira (23), a investigação do financiamento pelo banqueiro Daniel Vorcaro de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, informou à AFP uma fonte do tribunal.

O filme "Dark Horse" se tornou uma dor de cabeça para a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente e candidato de direita para as eleições presidenciais de outubro. Mendonça acatou um pedido da Polícia Federal para investigar repasses milionários de Vorcaro, preso desde março, para financiar o filme.

O site Intercept Brasil revelou em maio mensagens enviadas por Flávio ao banqueiro no fim de 2025 para pedir dinheiro. Um dia após a conversa, Vorcaro foi preso por um dos maiores escândalos financeiros da história do país.

Flávio admitiu que pediu recursos para o filme, mas afirmou que não tinha um relacionamento próximo com Vorcaro, que havia comprometido cerca de US$ 24 milhões (R$ 122,5 milhões) para o filme, mas acabou repassando pouco menos da metade desse valor, segundo o Intercept.

O Banco Master, de Vorcaro, foi liquidado no fim de 2025, com uma dívida de mais de US$ 7 bilhões (R$ 35,5 bilhões) junto a cerca de 800 mil investidores.

Após a divulgação de seus vínculos com Vorcaro, Flávio caiu nas pesquisas de intenções de voto frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora o escândalo do banco também tenha atingido o governo.

A polícia investiga o senador Jacques Wagner, que deixou a liderança do governo no Senado por suspeita de benefícios financeiros em troca da defesa dos interesses do banco no Congresso.

A investigação já revelou vínculos de Vorcaro com juízes e políticos de vários partidos. O próprio presidente Lula admitiu que se reuniu com ele em 2024.

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