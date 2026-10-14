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Cyrela é reconhecida por inovação e gestão jurídica

Premiação da Intelijur destaca projetos de automação do contencioso e fortalecimento da integridade corporativa

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Repórter
14/10/2026 17:53

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Cyrela é reconhecida por inovação e gestão jurídica
Cyrela é reconhecida por inovação e gestão jurídica crédito: DINO

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A Cyrela, uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil, teve duas iniciativas reconhecidas na 10ª edição do Prêmio de Melhores Práticas na Gestão de Departamentos Jurídicos, promovido pela Intelijur. Os projetos “Automação e Transformação Digital na Gestão Jurídica” e “Fortalecimento da Cultura de Integridade” foram destacados por práticas voltadas à modernização de processos, à eficiência operacional e ao aprimoramento da governança corporativa. A premiação foi realizada em 2 de outubro, em São Paulo.

Entre as iniciativas reconhecidas está a transformação digital da gestão do contencioso da companhia, com a migração do sistema e a adoção de uma estratégia de armazenamento de documentos voltada à segurança das informações e à otimização de custos.

O projeto “Automação e Transformação Digital na Gestão Jurídica” também incorporou soluções de automação robótica de processos (RPA) em atividades de alto volume, como o cadastro de empresas no Domicílio Judicial Eletrônico e as rotinas de consulta e emissão de guias. As automações reduziram atividades manuais e erros operacionais, além de permitirem que a equipe concentrasse esforços em atividades estratégicas.

Na área de integridade, o projeto “Fortalecimento da Cultura de Integridade” envolveu ações de comunicação e capacitação de colaboradores, além do aprimoramento dos procedimentos de investigação e tratamento dos relatos recebidos pelo Canal de Denúncias. As iniciativas alcançaram equipes operacionais e administrativas em diferentes localidades, por meio de atividades presenciais e digitais. Com as mudanças, o tempo médio de análise e resposta aos relatos foi reduzido de 45 para 30 dias, uma queda de 33%.

“Entendemos que o departamento jurídico tem um papel cada vez mais estratégico dentro das organizações. Nosso trabalho vai além da segurança jurídica e envolve a busca contínua por soluções que tornem os processos mais eficientes, fortaleçam a governança e contribuam para o desenvolvimento sustentável dos negócios. O reconhecimento dessas duas iniciativas demonstra a importância de integrar inovação, tecnologia e integridade à nossa atuação”, afirma Rafaella Carvalho, diretora jurídica da Cyrela.

As duas iniciativas refletem a atuação do departamento jurídico da companhia na integração de tecnologia, gestão de riscos e práticas de governança. A modernização dos processos também acompanha a ampliação do papel das áreas jurídicas nas organizações, cada vez mais envolvidas em decisões relacionadas à eficiência operacional, à proteção das informações e à integridade corporativa.

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Website: https://www.cyrela.com.br/

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