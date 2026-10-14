Vespas ameaçam colmeias e levam apicultores a uma medida de proteção que muda o lugar das abelhas diante da pressão dos ataques

Em Céret, na França, vespas asiáticas atacam colmeias e comprometem o trabalho dos apicultores. Sem alternativas imediatas no local, produtores recorrem ao deslocamento de suas colônias para proteger as abelhas contra a destruição provocada pela espécie invasora.

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De acordo com os produtores, os predadores impedem as inspeções de rotina no apiário e causam estresse permanente nos enxames. A União Europeia classifica a vespa asiática como espécie exótica invasora preocupante desde 2016. Em voo pairado em frente às caixas, o inseto captura operárias e desorganiza a atividade de coleta de pólen, forçando a entrada nas colmeias a todo momento.

Impactos climáticos e perdas na apicultura

O avanço do predador é favorecido pelas mudanças no clima, fator que intensifica a reprodução e prolonga a permanência do inseto ao longo do ano. No departamento de Pirenéus Orientais, a região de Vallespir desponta entre as mais atingidas devido à vegetação e à proximidade com o rio Tech.

As perdas afetam drasticamente as propriedades locais. No ano anterior, Anne Quintana perdeu doze colmeias, cenário em que medidas como raquetes e armadilhas se mostram insuficientes diante da postura ininterrupta das rainhas invasoras.

O apicultor Gaëtan Le Ber lembra que a espécie agressiva se soma a desafios antigos enfrentados pelos profissionais: "já tínhamos dificuldades com problemas climáticos, pesticidas, varroa e agora a vespa asiática, há cerca de vinte anos". O especialista destaca que a espécie invasora se adaptou de forma integral ao clima europeu.

Rotas de fuga para conter prejuízos

Os ataques das vespas provocam baixas de até 50% na colheita de mel e no estoque de abelhas. Diante do prejuízo, Le Ber adota a estratégia de afastar suas colmeias por trajetos de até 50 quilômetros de distância.

As caixas foram transportadas provisoriamente para o setor de Corbières, na divisa entre Pirenéus Orientais e Aude. A localização possui clima seco, característica ambiental onde a ocorrência de vespas asiáticas é quase nula.

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Equipes de controle destroem mais de 200 ninhos anualmente em Vallespir, embora as estimativas apontem que o número real pode ser até quatro vezes maior. Sem ferramentas duradouras para defender as 15 mil colmeias de Pirenéus Orientais, a atividade apícola da região permanece sob risco de colapso.