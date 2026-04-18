As abelhas que viram uma fornalha viva para matar vespas gigantes em segundos

No interior de colmeias do Japão, uma cena quase imperceptível a olho nu revela uma das estratégias de defesa mais estudadas pela biologia moderna. Diante da ameaça da vespa gigante mandarina, um dos predadores mais letais para colônias de abelhas, a espécie Apis cerana japonica transforma o próprio corpo em arma. Em poucos segundos, centenas de operárias formam uma bola de calor ao redor da invasora. Assim, elas criam uma espécie de fornalha viva capaz de eliminar o inimigo de dentro para fora.

Essa tática de defesa, que pesquisadores chamam de heat ball, não depende de ferrões ou perseguições prolongadas. Em vez disso, ela explora uma diferença mínima, porém decisiva, entre os limites de tolerância ao calor das abelhas japonesas e o da vespa gigante. Desse modo, a luta ocorre em silêncio, dentro da colmeia, onde tudo se mede em graus Celsius, segundos e na capacidade de uma comunidade agir de forma coordenada.

Como funciona a bola de calor das abelhas japonesas?

Quando uma vespa gigante mandarina se aproxima da colmeia, o primeiro contato costuma ocorrer com uma espécie de batedora, que marca o local com feromônios. As abelhas japonesas evoluíram para reconhecer esse intruso antes que uma tropa inteira de vespas ataque. Assim que a exploradora entra na colmeia, dezenas de abelhas se lançam sobre ela. Em seguida, o enxame cresce até cobrir completamente a invasora, em um aglomerado que pode chegar a mais de 500 indivíduos.

Nesse momento, o grupo não apenas imobiliza o predador. As operárias iniciam uma intensa vibração dos músculos do tórax, semelhantes aos usados para o voo, mas sem bater as asas. Essa contração contínua gera calor e aumenta a temperatura no interior da massa de abelhas. Estudos registraram que, em poucos minutos, o centro dessa bola de calor ultrapassa os 46 °C. Ao mesmo tempo, a concentração de dióxido de carbono também cresce de forma significativa.

De fora, a cena parece apenas um aglomerado de abelhas comprimidas. Dentro, porém, a vespa gigante enfrenta um ambiente extremo, onde calor e CO atuam em conjunto. A abelha japonesa, por sua vez, mantém o corpo no limite do que consegue suportar, numa linha tênue entre a sobrevivência e o colapso fisiológico.

vespa_depositphotos.com / Milous

Estratégia de defesa das abelhas japonesas: qual é o segredo biológico?

A chamada estratégia de defesa das abelhas japonesas contra a vespa gigante mandarina se apoia em um detalhe fisiológico que estudos laboratoriais ajudaram a esclarecer. Pesquisas indicam que a Apis cerana japonica suporta temperaturas entre 48 e 50 °C por um curto período. Já a vespa gigante costuma sucumbir por volta de 46 a 47 °C. Portanto, essa margem de apenas alguns graus define o desfecho do confronto dentro da bola de calor.

Além da temperatura, o aumento do dióxido de carbono também desempenha papel relevante. A concentração de CO dentro da bola supera a do ambiente externo e afeta a respiração da vespa. Em combinação com o calor elevado, esse fator acelera o colapso das funções vitais do predador. As abelhas também sofrem nesse ambiente hostil. Entretanto, elas suportam o estresse por tempo suficiente para eliminar a invasora e, em seguida, se dispersam, o que reduz a temperatura ao redor.

A precisão desse mecanismo atraiu a atenção de biólogos comportamentais e fisiologistas, que veem no comportamento um exemplo de inteligência coletiva. Cada operária, isoladamente, apenas vibra seus músculos. No entanto, a soma das ações de centenas delas cria um microclima letal para a vespa. Não existe um líder visível coordenando a formação. Em vez disso, o processo resulta de sinais químicos, estímulos táteis e padrões de comportamento moldados por milhares de anos de seleção natural.

O que a bola de calor revela sobre a defesa das colmeias?

O uso da bola de calor como arma defensiva revela como a colmeia funciona como um organismo coletivo. A prioridade recai sobre a proteção da rainha, do ninho de cria e das reservas de alimento, alvos preferenciais das vespas gigantes durante ataques. Ao neutralizar rapidamente a primeira exploradora, as abelhas japonesas reduzem de forma drástica a chance de uma ofensiva em massa, que poderia devastar a colônia em poucas horas.

Esse comportamento não aparece da mesma forma em outras espécies de abelhas, como a abelha europeia, frequentemente criada em apiários fora da Ásia. Estudos comparativos mostram que colônias de abelhas europeias tendem a apresentar maior vulnerabilidade, pois não desenvolveram a mesma resposta térmica coordenada. Assim, a estratégia de defesa da espécie japonesa sugere uma longa história de convivência e conflito com a vespa gigante mandarina. Ao longo das gerações, a seleção natural favoreceu comportamentos específicos nessas populações.

Ao mesmo tempo, a formação da bola de calor implica risco para parte das operárias envolvidas. Algumas podem morrer durante o processo por exaustão ou superaquecimento. Ainda assim, do ponto de vista da colmeia, o sacrifício de indivíduos compensa a preservação da estrutura social, da rainha e do potencial reprodutivo da colônia. Em termos evolutivos, essa cooperação extrema aumenta a chance de sobrevivência do grupo.

Passo a passo do ataque das abelhas contra a vespa gigante

Observações de campo e filmagens em alta velocidade permitiram descrever o processo em etapas relativamente claras. O comportamento, apesar de complexo, segue uma sequência recorrente nas colmeias de Apis cerana japonica estudadas em regiões do Japão onde a vespa gigante mandarina aparece com frequência.

Detecção da batedora: uma vespa exploradora se aproxima da entrada da colmeia; as abelhas identificam o invasor visual e quimicamente. Atração de operárias: abelhas que fazem a guarda da entrada emitem sinais e mobilizam outras operárias nas proximidades. Envolvimento rápido: assim que a vespa tenta entrar ou pousa na estrutura, dezenas de abelhas saltam sobre o corpo do predador. Formação da bola de calor: mais abelhas se juntam ao grupo até formar um aglomerado denso que envolve completamente a vespa. Aquecimento e aumento de CO: as operárias vibram os músculos torácicos, elevam a temperatura interna e aumentam a concentração de dióxido de carbono. Morte da vespa e dispersão: após alguns minutos, o predador fica imóvel; o grupo se desfaz gradualmente e remove o cadáver para fora da colmeia.

Inteligência coletiva, sacrifício e futuro das abelhas japonesas

A estratégia de defesa das abelhas japonesas contra a vespa gigante mandarina mostra como pequenos ajustes fisiológicos e comportamentais geram soluções altamente específicas para desafios ambientais. A bola de calor combina termorregulação, comunicação química e ação coordenada em uma resposta única, capaz de transformar a colmeia em um sistema de defesa ativo.

Pesquisas recentes buscam entender se esse tipo de tática pode inspirar novas abordagens em áreas como robótica enxame e estudos de tomada de decisão em grupo. Além disso, cientistas avaliam como esse conhecimento pode apoiar a conservação de polinizadores. Em um cenário em que populações de abelhas enfrentam pressões diversas, como mudanças climáticas e uso de pesticidas, compreender em profundidade estratégias como a fornalha viva japonesa revela a complexidade e a resiliência desses insetos sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas florestas e campos do Japão, a cada temporada, a mesma cena se repete longe da atenção humana. Uma vespa gigante atravessa a fronteira da colmeia e encontra um anel vivo de operárias. Em poucos instantes, a defesa silenciosa se aciona, o calor sobe, o CO se acumula, e a diferença de alguns graus decide o destino de um dos predadores mais temidos pelas abelhas.