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Círio de Nazaré e outras celebrações: outubro é mês de fé e devoção a Maria
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A imagem da padroeira do estado do Pará é carregada em procissões em louvor a Maria, mãe de Jesus. Somando todos os dias do evento religioso, a multidão alcança a casa de 2 milhões de devotos. Foto:
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A imagem da Padroeira Nossa Senhora de Nazaré percorre ruas acompanhada dos devotos e sendo reverenciada ainda do alto dos edifícios. Vários apartamentos ficam decorados para a celebração. Foto:
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A imagem sagrada de Maria também viaja de barco. E passa por cidades da região metropolitana de Belém, como Ananindeua e Marituba, numa festa emocionante. Foto:
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Festa também no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo, uma das maiores basílicas do mundo. Afinal, 12 de outubro é Dia da Padroeira do Brasil. Foto: flickr - Agência Brasil Fotografias
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E muitos romeiros vão a pé para a celebração, percorrendo quilômetros de caminhada, à beira de estradas, rumo ao santuário em Aparecida do Norte. Foto: Reprodução TV Vanguarda
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A data de 12 de outubro para o Dia de Nossa Senhora Aparecida , padroeira do Brasil, foi instituída em 1930 pelo Papa Pio XI. E é um feriado nacional. Foto: flickr - Palácio do Planalto
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Também em outubro, em Portugal, é comemorado o Dia do Peregrino (13/10), data que marca a última aparição de Nossa Senhora de Fátima e o Milagre do Sol. Foto: Reprodução/TVM
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A data foi escolhida para celebrar a importância das peregrinações em território português, especialmente ao Santuário de Fátima, um dos destinos mais visitados por peregrinos em todo o mundo. Foto: Reprodução de vídeo de O Globo