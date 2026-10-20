FFT5 transforma experiência de mulheres 50+ em negócio, autoridade e legado

Depois de mais de 45 anos atuando em posições estratégicas de gestão, pessoas, operações e expansão em empresas como Rhodia, Walmart, Zara e Bath & Body Works, Viviane Marrese decidiu transformar em método uma experiência que atravessa diferentes momentos do mercado: a capacidade de identificar potencial, estruturar caminhos e transformar conhecimento em resultado.

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É dessa trajetória que nasce a FFT5 Essência Executiva, consultoria de desenvolvimento humano e negócios voltada especialmente para mulheres 50+ que desejam transformar décadas de experiência profissional em autoridade, novos negócios e legado.

A proposta parte de uma mudança de perspectiva sobre a maturidade profissional. Em vez de tratar os 50 anos como um momento de encerramento ou de reinvenção completa, a FFT5 trabalha com a ideia de que essa fase pode representar justamente o momento em que conhecimento, repertório, contatos e visão estratégica estão mais consolidados.

Da experiência acumulada a um método próprio

A FFT5 foi estruturada a partir da própria trajetória de sua fundadora. Aos 55 anos, depois de ter seu cargo extinto em uma reestruturação, Viviane precisou iniciar uma nova fase profissional. Foi nesse momento que decidiu colocar em prática o repertório acumulado ao longo de décadas e empreender.

A partir dessa experiência, a proposta passou a partir de uma lógica diferente: não começar do zero, mas identificar o que já foi construído ao longo de décadas e encontrar maneiras de transformar esse repertório em uma nova proposta de valor.

Na visão da FFT5, cada profissional possui uma combinação particular de experiência, competências, interesses e perspectivas. O trabalho da consultoria é identificar essa assinatura e criar as condições para que ela possa se transformar em um projeto concreto.

Por isso, a empresa não trabalha com programas padronizados. O processo começa com um diagnóstico aprofundado de perfil, expectativas, necessidades e objetivos. A partir daí, é construído um plano individualizado, acompanhado por especialistas de diferentes áreas.

A abordagem reúne conhecimentos de gestão, negócios, comunicação, carreira, artes e ciências, permitindo atender profissionais em diferentes momentos e campos de atuação.

Mais do que carreira: uma nova relação com a própria experiência

Um dos principais programas da FFT5 é o Essência Executiva, mentoria individual voltada a mulheres 50+ que desejam transformar sua experiência em uma nova frente profissional ou negócio.

Ao longo de dez semanas, o programa percorre etapas que vão desde o reconhecimento de competências pouco percebidas pela própria profissional até a definição de posicionamento, modelo de negócio, primeira oferta, precificação, narrativa de vendas, ativação de rede e construção de um plano de ação de 90 dias.

A lógica é simples: antes de buscar uma nova identidade profissional, é preciso reconhecer o valor da identidade que já foi construída.

"Não é sobre se reinventar. É sobre revelar e monetizar uma potência que já existe", resume Viviane.

Comunicação como ferramenta de posicionamento

A metodologia da FFT5 também incorpora uma dimensão fundamental para essa nova etapa profissional: a capacidade de comunicar e ocupar espaço.

É nesse ponto que entra Catarina Marcato, especialista em oratória, linguagem corporal e comunicação executiva. Seu trabalho complementa a mentoria de negócios ao ajudar as participantes a traduzir experiência em presença, discurso e posicionamento.

A proposta é trabalhar não apenas o que a profissional sabe, mas como esse conhecimento é percebido pelo mercado.

Uma nova economia da experiência

A criação da FFT5 acontece em um momento em que o Brasil passa por uma transformação demográfica que muda também a relação entre carreira, trabalho e longevidade profissional. O país já soma mais de 104,5 milhões de mulheres, segundo o Censo 2022, e a população com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em apenas 12 anos.

Ao mesmo tempo, o empreendedorismo feminino ganha escala. Mais de 10 milhões de mulheres já estão à frente de negócios no país, segundo o Sebrae. Entre os brasileiros que pretendiam empreender até 2026, elas representavam 54,6%.

O recorte etário também chama atenção: 67% das mulheres empreendedoras estão entre 35 e 64 anos, de acordo com levantamento do Sebrae baseado em dados do GEM e da PNAD. O dado reforça que o empreendedorismo feminino não está restrito às novas gerações: mulheres em fases mais maduras da vida já representam uma parcela importante desse movimento.

É nesse cenário que a FFT5 identifica uma oportunidade ainda pouco explorada: transformar a experiência acumulada por mulheres 50+ em um ativo econômico. Depois de décadas de carreira, muitas chegam a essa etapa com conhecimento técnico, capacidade de liderança, repertório, rede de contatos e uma compreensão profunda de seus mercados, mas nem sempre sabem como transformar esse conjunto de competências em uma nova proposta profissional.

A FFT5 nasce justamente para fazer essa ponte. Em vez de propor uma reinvenção completa, a consultoria trabalha a partir do patrimônio profissional já construído para identificar possibilidades de posicionamento, negócio e legado.

A provocação é direta: se a longevidade está aumentando e as mulheres permanecem economicamente ativas por mais tempo, por que os modelos de carreira ainda tratam os 50 anos como uma linha de chegada?

Para Viviane Marrese, a resposta passa por mudar a forma como a própria experiência é percebida. "Não existe currículo que perca valor depois dos 50. O que existe é experiência que nunca foi ensinada a virar negócio."

A FFT5 transforma essa ideia em metodologia, combinando diagnóstico individual, mentoria, estratégia de negócios e comunicação para ajudar mulheres maduras a identificar o que sabem fazer melhor, encontrar seu espaço no mercado e transformar conhecimento em uma nova fonte de valor.

Viviane Marrese: a mentora que já esteve dos dois lados

Viviane Marrese é psicóloga, executiva, consultora e mentora, com mais de 45 anos de experiência em Recursos Humanos, Operações, Desenvolvimento Organizacional e gestão de negócios. É formada em Psicologia pela PUC-SP, possui DEA em Psicologia Organizacional pela Université de la Sorbonne Paris V, especialização em Administração de Recursos Humanos pela FGV e Short MBA pelo IESE/ISE.

Ao longo da carreira, atuou em empresas como Rhodia, Walmart, Zara, Grupo Saga, Neeche Haute Parfumerie e Bath & Body Works, além de ter fundado o Giro no Brás e, desde 2017, estar à frente da FFT5 Gestão de Negócios e da FFT5 Essência Executiva.

Fluente em português, inglês, francês e espanhol, com compreensão verbal e leitura em alemão e italiano, Viviane construiu uma carreira marcada pela interseção entre pessoas, negócios, expansão e desenvolvimento de lideranças.

Hoje, sua principal missão é levar essa experiência para mulheres que chegaram à maturidade profissional e não querem encerrar a própria trajetória; querem transformá-la.

"A segunda metade da carreira não precisa ser uma repetição da primeira. Pode ser o momento em que toda a experiência finalmente encontra o seu próprio negócio, a sua própria voz e o seu próprio legado".

Catarina Marcato: a voz que dá corpo à autoridade

Catarina Marcato é atriz, cantora, diretora musical, dubladora e especialista em oratória, linguagem corporal e comunicação executiva. Com formação internacional na New York Film Academy e mais de 24 anos de carreira artística, construiu uma trajetória entre teatro, música, audiovisual e preparação vocal.

Ao longo de sua carreira, atuou em palcos ao lado de nomes como Miguel Falabella, participou de concertos com a OSESP e esteve envolvida em produções relacionadas a Disney+ e Amazon Prime Video.

Hoje, desenvolve uma metodologia que combina técnicas de teatro, voz e presença com comunicação executiva. Dentro da FFT5, trabalha com mulheres 50+ para que consigam comunicar, com autenticidade e segurança, a autoridade que décadas de experiência profissional já construíram.

https://www.instagram.com/fft5consultoria/

Informações à Imprensa: AGÊNCIA VIVA

Renata Nascimento - renata@agenciaviva.com

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Andressa Bregalanti - andressa@agenciaviva.com