Consórcio une estratégia financeira e expansão dos negócios

O Brasil é a 2ª maior população mundial com potencial para o empreendedorismo, atrás apenas da Índia. De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgada pelo DataSebrae, em 2025, 31,6% dos adultos brasileiros estavam envolvidos em alguma atividade empreendedora, o que representa cerca de 43,8 milhões de pessoas, com idades entre 18 e 64 anos, que já tinham um negócio ou que fizeram alguma ação, visando ter um empreendimento no futuro. O levantamento também mostra que "ter o próprio negócio" é o 2º sonho mais citado pelos entrevistados (40%), ficando atrás apenas de "comprar a casa própria" (44%). E gestão financeira é essencial para que uma empresa tenha condições de se manter e expandir os seus negócios.

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Nesse sentido, o consórcio tem se tornado uma opção para os empresários e empreendedores que veem a modalidade como uma forma de adquirir patrimônio, construir uma sede própria e sair do aluguel, iniciar ou renovar uma frota ou ampliar operações sem comprometer o fluxo de caixa. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio (ABAC), entre janeiro e agosto deste ano, o setor registrou crescimento de 15,1% nas vendas de novas cotas, em comparação ao mesmo período de 2025. O levantamento ainda mostra que R$ 389,6 bilhões de créditos foram comercializados no mesmo período, uma alta de 24,2%.

José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, explica que a modalidade permite que os empresários se organizem e não comprometam o capital de giro do negócio. “Com o consórcio é possível planejar a compra, sendo um bem móvel, imóvel ou serviço, com uma parcela acessível e sem a incidência de juros”, afirma. “Empresários de diferentes segmentos podem adquirir cartas de crédito, com parcelas ajustadas conforme a necessidade de cada negócio e com possibilidade de antecipar a contemplação por meio de lances”.

As regras para pessoa jurídica se assemelham às regras para física. Os empresários escolhem a carta de crédito no valor desejado e, após a contemplação, definem como o recurso será utilizado: para a aquisição de um novo bem ou investimento no atual. “A modalidade é ideal para quem deseja investir de forma inteligente no próprio negócio e tomar decisões com mais racionalidade”.

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O consórcio empresarial vem se destacando como uma alternativa estratégica para empresas que buscam conquistar a sede própria, reduzir a dependência de imóveis alugados, diversificar investimentos ou ampliar seu patrimônio. Por meio de um planejamento financeiro estruturado, a modalidade possibilita o acesso a recursos de forma programada, contribuindo para a preservação do fluxo de caixa e para uma gestão mais equilibrada dos recursos. Dessa forma, torna-se uma opção alinhada às empresas que priorizam a sustentabilidade financeira e o crescimento consistente.