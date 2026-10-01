A transformação do varejo de combustíveis em São Paulo ganhou uma nova frente com a estratégia conduzida por Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes na Rede Paz. Em vez de observar o posto apenas como ponto de abastecimento, o executivo trabalha com uma visão mais ampla: unidades capazes de reunir energia, conveniência, tecnologia, serviços e soluções ligadas à mobilidade. A proposta acompanha mudanças no comportamento de quem circula pela cidade e amplia a função de endereços que já fazem parte da rotina urbana.

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Com mais de 80 unidades, principalmente no estado de São Paulo, a Rede Paz dispõe de uma estrutura que permite avaliar diferentes formatos de operação. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, essa capilaridade cria condições para adaptar cada posto às características de sua região, considerando fluxo de veículos, perfil dos consumidores, demanda por serviços e possibilidades de implantação de novas tecnologias.

A experiência acumulada por Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes no setor de energia contribui para essa estratégia. Antes de sua atuação na Rede Paz, o executivo passou pela Shell Brasil e teve contato com áreas relacionadas a logística, abastecimento, finanças, fornecedores, segurança, gestão de pessoas, tecnologia e planejamento operacional. Essa formação prática passou a integrar uma visão de expansão que procura combinar eficiência do negócio tradicional com preparação para novas demandas.

Entre essas demandas está a mobilidade elétrica. O planejamento da Rede Paz prevê alcançar 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. A iniciativa utiliza a localização das unidades como base para distribuir pontos de recarga em áreas de circulação e aproximar a infraestrutura energética do cotidiano dos motoristas. A instalação dos equipamentos também abre espaço para repensar a relação entre tempo, consumo e permanência dentro dos postos.

Na avaliação de Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, a eletrificação não precisa ser tratada como uma ruptura imediata com o modelo existente. A estratégia considera a convivência de diferentes fontes de energia e serviços no mesmo endereço. Enquanto um automóvel elétrico permanece conectado, por exemplo, o consumidor pode utilizar lojas de conveniência, alimentação ou atendimento automotivo. Com isso, o período de recarga passa a influenciar o desenho comercial das unidades.

Esse novo cenário também muda critérios de gestão. Dados sobre circulação, horários de maior movimento, localização, consumo e capacidade de atendimento podem orientar a escolha dos pontos que receberão equipamentos e a definição dos serviços mais adequados. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, a expansão precisa considerar diferenças entre bairros e corredores viários, evitando tratar todas as unidades como estruturas idênticas.

A operação da Rede Paz mantém relações comerciais com grupos como Ipiranga e Vibra, dentro de uma cadeia que envolve fornecimento, logística e distribuição. Ao mesmo tempo, a empresa observa fornecedores e tecnologias voltadas à mobilidade elétrica, inclusive por meio de aproximações com companhias chinesas. O objetivo é acompanhar soluções disponíveis em um mercado que ainda desenvolve sua infraestrutura de recarga no Brasil.

As mudanças chegam também à configuração física dos postos. Isso exige atenção a circulação interna, segurança, capacidade elétrica, áreas de conveniência e integração entre diferentes atividades. A localização continua decisiva, mas conectividade e qualidade dos serviços ganham peso.

Nesse processo, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes associa sua trajetória profissional a temas como gestão, infraestrutura, tecnologia e mobilidade elétrica. A expansão da Rede Paz mostra como uma rede construída sobre o varejo de combustíveis pode utilizar ativos existentes para responder a transformações no transporte e, simultaneamente, preservar a eficiência da operação que sustentou seu crescimento.

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Ao conduzir esse movimento, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes coloca a adaptação no centro do planejamento. A visão é transformar o posto em uma plataforma urbana de serviços, na qual abastecimento convencional, recarga elétrica, conveniência e tecnologia possam coexistir. Para a Rede Paz, o futuro dos postos passa menos pela substituição imediata de um modelo e mais pela capacidade de incorporar novas funções conforme a mobilidade de São Paulo evolui.