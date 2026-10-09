Soldiers Nutrition avalia nova regra da Anvisa para creatina

A relação entre envelhecimento, força muscular e suplementação ganhou um novo capítulo no Brasil. Em setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou as regras para suplementos alimentares e autorizou uma nova alegação para a creatina: o consumo diário associado ao treino regular de resistência pode aumentar o efeito do treinamento sobre a força muscular em adultos com mais de 55 anos.

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A medida, estabelecida pela Instrução Normativa nº 470/2026, não altera o limite máximo de 5 gramas de creatina por dia já previsto na regulamentação. A medida acompanha um conjunto crescente de evidências científicas sobre o papel da creatina associada ao exercício de resistência durante o envelhecimento.

A mudança também chama a atenção da Soldiers Nutrition, que vem observando uma presença cada vez maior da creatina entre consumidores acima dos 55 anos. Para a marca, o movimento acompanha uma transformação no perfil de quem busca suplementação, com a atividade física passando a fazer parte da rotina de um público mais amplo.

O que muda para quem passou dos 55

A perda de força e massa muscular é uma das transformações associadas ao envelhecimento e pode comprometer progressivamente a capacidade de realizar atividades do cotidiano. Por isso, estratégias que contribuam para a manutenção da força e da funcionalidade ganharam espaço tanto na pesquisa científica quanto na prática de exercícios entre pessoas mais velhas.

Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2026, que reuniu 11 estudos clínicos com adultos a partir dos 60 anos, identificou que a combinação de creatina e treinamento de resistência proporcionou melhora adicional na força muscular quando comparada ao treinamento isolado.

Outro estudo de revisão, publicado em 2025, também encontrou efeitos positivos da associação entre creatina e treinamento de resistência sobre a força muscular e a massa magra em adultos mais velhos, reforçando a importância de analisar a suplementação dentro de um contexto mais amplo de atividade física e alimentação.

Para Andressa Lage, nutricionista da Soldiers Nutrition, a nova regulamentação ajuda a aproximar a comunicação dos suplementos de uma discussão que já vinha avançando na literatura científica.

“A creatina não deve ser vista como algo exclusivo de quem é jovem ou de quem busca performance esportiva. Com o envelhecimento, preservar a força e a capacidade funcional passa a ter uma importância enorme para a autonomia. A suplementação pode fazer parte dessa estratégia quando existe indicação adequada e quando está associada a uma rotina de treinamento de resistência”, explica a nutricionista.

Um público que está mudando

A mudança também acompanha uma transformação no perfil de quem pratica atividade física e se interessa por suplementação. A Soldiers Nutrition afirma estar cada vez mais próxima de consumidores acima dos 55 anos, que passaram a incorporar a musculação, o treinamento de força e outros hábitos relacionados à saúde em suas rotinas.

Um exemplo é Maria, conhecida nas redes sociais como Vó Maria, que aos 72 anos compartilha conteúdos relacionados à atividade física e à qualidade de vida e integra o time de influenciadores da marca.

“A idade nunca foi motivo para eu parar de cuidar de mim. Hoje, quando treino e mantenho uma rotina de cuidados, percebo que estou fazendo isso principalmente pela minha independência e pela qualidade de vida. A creatina entrou na minha rotina com orientação e faz parte de um conjunto de hábitos que escolhi manter”, afirma Vó Maria.

O movimento também aparece em outros perfis do universo fitness. O Vovô Bodybuilder, que também integra o time da Soldiers Nutrition, tornou-se outro exemplo da presença crescente de pessoas mais velhas em um ambiente historicamente associado ao público jovem.

Para a marca, essa mudança de comportamento ajuda a ampliar a discussão sobre suplementação para além da estética e da performance.

Ciência antes da suplementação

A creatina monohidratada é uma das substâncias mais estudadas no contexto do exercício físico. Seu papel está relacionado ao sistema de fornecimento de energia para esforços de alta intensidade, enquanto a associação com o treinamento de resistência é especialmente relevante quando o objetivo é trabalhar a força muscular.

“É importante separar informação científica de promessa. A creatina tem evidências consistentes em diferentes contextos, mas seus efeitos dependem de fatores como alimentação, treinamento, frequência de uso e características individuais. Para pessoas mais velhas, essa avaliação individualizada é ainda mais importante”, explica a nutricionista.

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Para a Soldiers Nutrition, o avanço reforça a necessidade de ampliar o acesso a informações baseadas em evidências e de tratar a suplementação como parte de uma estratégia mais ampla de saúde e qualidade de vida, especialmente em uma população que está cada vez mais ativa.