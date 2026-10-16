Poucas amizades após os 60 anos são sinal de isolamento? Estudos sobre envelhecimento apontam outra explicação para a mudança no tamanho do círculo social

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Chegar aos 60 anos sem um círculo íntimo de amigos pode parecer um fracasso pessoal, mas pesquisas recentes apontam explicações mais profundas sobre essa realidade. Uma análise sobre comportamento social publicada pelo portal "VegOut" indica que muitas dessas pessoas não possuem falta de habilidades sociais. Na verdade, grande parte exerceu o papel de apoio emocional para familiares, colegas de trabalho e amigos em momentos difíceis, sem receber suporte na mesma intensidade.

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Muitos adultos preferem a solidão porque relações superficiais se tornam desgastantes. Esse distanciamento reflete uma avaliação pessoal: interações triviais consomem mais energia do que proporcionam. Essas pessoas não se enquadram no perfil antissocial, que despreza normas e o bem-estar alheio. Pelo contrário: revelam cordialidade, calor humano e competência em encontros necessários, evitando apenas o contato supérfluo.

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Impacto do cuidado contínuo

A ausência de amigos íntimos costuma decorrer da sobrecarga emocional e de anos dedicados a cuidar de outras pessoas. Um estudo publicado na revista "The Journals of Gerontology, Series B" avaliou 223 cuidadores de pacientes com demência, com média de 61 anos de idade. Os resultados demonstraram que o contato com amigos diminui a solidão, sobretudo entre quem enfrenta exigências pesadas de assistência diária.

A rotina do cuidado restringe a convivência social. Compromissos médicos, horários de remédios e cansaço transformam ações simples, como responder a uma mensagem de texto, em tarefas pesadas. O declínio cognitivo e o comportamento imprevisível de quem recebe os cuidados limitam a saída de casa e a presença em eventos sociais.

Existe também a dor emocional ao ver a mudança no relacionamento familiar. Quando o ente querido deixa de reconhecer o cuidador, surge uma sensação de desconexão profunda, mesmo em uma casa cheia e com agenda repleta de obrigações.

A busca por relações benéficas

Outro estudo, divulgado na revista "Aging & Mental Health", esclarece a seletividade dos adultos mais velhos em suas amizades. A pesquisa revelou que vínculos emocionalmente benéficos geram maior satisfação com a vida do que relações rigorosamente recíprocas.

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Receber mais apoio do que oferecer associou-se a índices maiores de bem-estar na maturidade. Após décadas dedicadas a suprir carências alheias, muitas pessoas deixam de buscar trocas perfeitamente equilibradas. Elas passam a necessitar de companhias que permitam momentos de cansaço, tranquilidade, vulnerabilidade e humanidade.