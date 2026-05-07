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Vínculos sociais têm impacto direto na saúde física e mental: entenda

Estudo revela que relações fortes podem aumentar longevidade em até 50%, estando relacionada a estímulo cognitivo e à redução do estresse crônico

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Repórter
07/05/2026 17:30

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Se não for prioridade, não acontece, a gente sabe. Trate a sua vida social como compromisso e não opção, diz psicóloga
"Se não for prioridade, não acontece", diz psicóloga, recomendando tratar a vida social como compromisso crédito: Freepik/Magnific

Durante décadas, o planejamento da meia-idade esteve centrado em estabilidade financeira, carreira e patrimônio. Mas uma mudança importante vem ganhando força: investir em relações pode ser tão ou mais importante do que investir dinheiro após os 45 anos.

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A ciência sustenta esse movimento. Uma meta-análise publicada na revista PLoS Medicine, que revisou 148 estudos que somam mais de 300 mil participantes, apontou que pessoas com relações sociais fortes têm até 50% mais chances de sobrevivência ao longo do tempo.

No Brasil, o cenário também acende um alerta. Dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostram que a solidão já faz parte da realidade de uma parcela significativa da população acima dos 50 anos, estando associada a piores condições de saúde e bem-estar.

Além disso, pesquisas nacionais indicam que fatores como viver sozinho, perda de vínculos familiares e mudanças na estrutura social aumentam o risco de isolamento com o avanço da idade.

Candice Pomi, psicóloga e especialista em gerontologia pelo Einstein, explica que as conexões sociais a partir dos 45 anos passam a exigir mais intenção, ao contrário da juventude, quando as relações se desenvolvem de maneira mais espontânea. No entanto, nessa fase, é comum que as amizades se tornem menos frequentes. “A vida familiar e profissional passa a concentrar a maior parte do tempo das pessoas. Soma-se a este cenário, rupturas importantes, como divórcios ou mudanças de cidade”, explica.

Candice busca ressignificar o envelhecimento no Brasil e democratizar a cultura gerontológica
Candice busca ressignificar o envelhecimento no Brasil e democratizar a cultura gerontológica Arquivo pessoal

Ainda com o cenário de uma vida cheia de compromissos, a psicóloga alerta que é importante dar atenção para as conexões sociais. “A partir dos 45, muitas pessoas focam em segurança financeira e deixam os vínculos em segundo plano. Mas é justamente nesse momento que as relações se tornam mais decisivas para a saúde e a qualidade de vida.”

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A seguir, a psicóloga lista os principais efeitos de se manter bons vínculos sociais na longevidade:

  • Redução do estresse crônico: associado a doenças cardiovasculares
  • Proteção da saúde mental: reduzindo risco de depressão e ansiedade
  • Estímulo cognitivo: importante para prevenir declínio mental

No contexto brasileiro, estudos mostram que a solidão está associada não apenas a fatores emocionais, mas também a piores indicadores de saúde e maior vulnerabilidade social. “Relacionamentos funcionam como um fator protetor invisível. Eles impactam desde a saúde mental até a imunidade. É um tipo de investimento que não aparece no extrato bancário, mas aparece na qualidade de vida ao longo dos anos”, afirma Candice.

Embora o planejamento financeiro continue sendo essencial, ele não é suficiente para garantir bem-estar. “O dinheiro oferece segurança, mas não substitui pertencimento, apoio emocional e troca. Pessoas com vínculos consistentes enfrentam melhor perdas, doenças e mudanças inevitáveis da vida”, diz a especialista.

Segundo Candice, o erro mais comum é adiar esse cuidado: “Muita gente acredita que vai cuidar da vida social depois. Mas vínculos não se constroem do dia para a noite, eles precisam de tempo, presença e disponibilidade, assim como qualquer investimento”.

Abaixo, a especialista compartilha dicas práticas para cultivar bons relacionamentos após os 45 anos:

Coloque relações na agenda

“Se não for prioridade, não acontece, a gente sabe. Trate a sua vida social como compromisso e não opção.”

Prefira profundidade à quantidade

“Poucas relações verdadeiras têm maior impacto na saúde do que várias relações superficiais.”

Retome amizades antigas

“Reconexões são mais fáceis do que começar do zero, e as redes sociais permitem buscarmos contato com quem não falamos há algum tempo.”

Crie novos espaços sociais

“Cursos, atividades físicas e grupos são portas de entrada para novas amizades, além de exercitar o cérebro e o corpo.”

Invista em presença

“Relações exigem troca, escuta e disponibilidade emocional na vida real. Transponha as redes sociais e seja ativo em relações olho no olho.”

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“Em um cenário em que a expectativa de vida aumenta, o desafio deixa de ser apenas viver mais e passa a ser viver melhor. E isso não se constrói apenas com planejamento financeiro, mas com vínculos, trocas e pertencimento ao longo do caminho. Porque, no fim das contas, viver mais e com mais qualidade de vida também diz respeito a com quem escolhemos compartilhar a vida que nos resta”, afirma a psicóloga.

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