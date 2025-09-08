Assine
overlay
Início Saúde
SETEMBRO AMARELO

Dopamina digital reforça solidão e reduz sentido da vida; como se proteger?

Uso excessivo das redes sociais aumenta dependência pelo prazer imediato; veja 5 dicas para proteger sua saúde mental nos ambientes virtuais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/09/2025 17:00

compartilhe

Siga no
x
Minas discute projeto de lei para reconhecimento dos esports como esporte oficial, com foco em regulamentação, saúde dos atletas e inclusão digital
Estudos da área de psiquiatria já provaram que o uso intensivo de redes sociais ativa os circuitos de recompensa do cérebro crédito: Pexels

Conectados o tempo todo, mas cada vez mais sozinhos. O Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, traz uma reflexão sobre a busca frenética por dopamina rápida nas redes sociais, o que alimenta a solidão e enfraquece o sentido da vida.

“A dopamina rápida das redes sociais, o que podemos chamar de ‘dopamina digital’, oferece um alívio momentâneo, mas alimenta uma dependência que nos afasta de vínculos reais e que retira de nós o que dá sentido à vida”, afirma Renata Rivetti, especialista na ciência da felicidade e fundadora da Reconnect.

Um estudo feito por psicólogos da Universidade Brigham Young (EUA) mostra que a solidão aumenta o risco de morte prematura em cerca de 26% a 29%, o equivalente ao impacto de fumar 15 cigarros por dia, o que reforça a dimensão grave do isolamento social no bem-estar físico e mental. 

Leia Mais

Além disso, estudos da área de psiquiatria já provaram que o uso intensivo de redes sociais ativa os circuitos de recompensa do cérebro, elevando os níveis de dopamina de forma similar ao que ocorre com substâncias como álcool ou drogas. Esse padrão de estímulo rápido pode prejudicar a capacidade de encontrar prazer em atividades mais profundas e enriquecedoras.

“Nosso cérebro passa a esperar sempre a próxima notificação, o próximo like, e vai ficando cada vez mais difícil sentir prazer em coisas simples, como uma caminhada, uma boa conversa ou até mesmo uma refeição em família. É uma armadilha silenciosa que fragiliza nossa saúde mental”, reforça a especialista.

Como se proteger?

A especialista destaca 5 dicas para dar mais sentido à vida, dentro e fora das redes sociais, sem depender da “dopamina digital”. Confira: 

1. Defina limites claros para o uso das redes

Reserve horários específicos para checar mensagens e redes sociais. Essa simples disciplina ajuda a reduzir a sensação de urgência constante e abre espaço para atividades mais significativas. 

2. Cultive vínculos presenciais

Encontros cara a cara, mesmo que breves, fortalecem conexões reais e combatem o isolamento. Relações de qualidade são um dos fatores mais protetores para a saúde mental.

3. Invista em atividades com propósito

Praticar voluntariado, aprender algo novo ou dedicar tempo a um projeto pessoal amplia a sensação de sentido. Diferente da dopamina rápida, essas experiências geram satisfação duradoura. 

4. Reaprenda a lidar com o tédio

Nem todo momento precisa ser preenchido por estímulos digitais. Permitir pausas e silêncios ajuda a mente a descansar, reorganizar ideias e reduzir a ansiedade.

5. Pratique presença intencional

Desconectar-se das telas em refeições, caminhadas ou conversas é um exercício simples de atenção plena. Essa prática fortalece vínculos, aumenta a consciência emocional e gera bem-estar genuíno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
 

Tópicos relacionados:

dopamina redes-sociais setembro-amarelo solidao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay