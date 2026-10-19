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Automobilismo e carros

Tesla revela supercarro com tecnologia da SpaceX capaz de ‘flutuar’ e ir de zero a 100 km/h em menos de um segundo

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Redação Flipar
  • O lançamento se tornou um dos episódios mais conhecidos da trajetória da empresa. Agora, a apresentação do novo esportivo ocorre em meio à mudança de prioridades da Tesla, que interrompeu as vendas dos Model S e Model X para abrir espaço à produção dos robôs humanoides Optimus e do Cybercab, táxi autônomo de dois lugares sem volante ou pedais.
    O lançamento se tornou um dos episódios mais conhecidos da trajetória da empresa. Agora, a apresentação do novo esportivo ocorre em meio à mudança de prioridades da Tesla, que interrompeu as vendas dos Model S e Model X para abrir espaço à produção dos robôs humanoides Optimus e do Cybercab, táxi autônomo de dois lugares sem volante ou pedais. Foto: Divulgação/Tesla
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