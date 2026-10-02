Estúdio we.arch amplia atuação no norte catarinense

A we.arch, empresa de arquitetura e interiores vinculada ao Grupo FG, firmou parceria com a Casa 846, atuante na gestão patrimonial, para oferecer serviços integrados a clientes de Jaraguá do Sul e municípios do norte de Santa Catarina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A aliança tem como objetivo atender proprietários de imóveis de alto padrão que desejam soluções turnkey, abrangendo projeto de interiores, execução, fornecimento de mobiliário e decoração, bem como acompanhamento especializado para preparação do bem para uso, inclusive quando o proprietário reside em outra cidade.

Segundo Maria Fernanda Wiethorn Aliano, CEO da we.arch, “existe uma complementaridade entre as nossas atuações. A Casa 846 trabalha com a gestão patrimonial, enquanto a we.arch contribui com sua experiência em arquitetura e interiores. Essa aproximação amplia as possibilidades de atendimento a clientes que buscam cuidar do imóvel e prepará?lo para seus diferentes usos”.

Da aquisição à entrega do imóvel pronto para uso

O modelo turnkey pode ser ajustado ao escopo contratado, permitindo que a equipe da we.arch avalie as características do imóvel, as expectativas do proprietário e o nível de personalização desejado, conduzindo o projeto desde o conceito até a entrega final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A parceria encontra?se em fase de estruturação comercial, com as empresas definindo a forma de atuação conjunta e identificando oportunidades de atendimento. A we.arch espera consolidar uma relação de longo prazo e ampliar sua presença no norte catarinense.