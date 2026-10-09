Artes
“Shrek – O Musical” ganha temporada no Rio de Janeiro em 2027
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“Shrek - O Musical” é uma coprodução do Instituto Artium de Cultura com o Atelier de Cultura, responsáveis também por “Wicked”. Inclusive, o anúncio foi feito no palco da Grande Sala após a última sessão de “Wicked”, musical protagonizado por Myra Ruiz, no papel de Elphaba, e Fabi Bang, como Glinda. A montagem, que conta a história não contada das bruxas de Oz, levou mais de 124 mil pessoas ao complexo, um recorde de bilheteria do local. Foto: Divulgação
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Com direção geral de Gustavo Barchilon, “Shrek - O Musical” chega ao Rio após uma temporada no Teatro Renault, em São Paulo. Na montagem paulista de 2026, Tiago Abravanel e Evelyn Castro também interpretaram Shrek e Burro, enquanto Myra Ruiz e Fabi Bang se revezaram no papel de Fiona. Para as apresentações no Rio, porém, os nomes da atriz que viverá a princesa e do restante do elenco ainda não foram anunciados. Foto: Divulgação
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Os ingressos para a temporada carioca já estão à venda pela Sympla e na bilheteria da Cidade das Artes, que funciona de terça a domingo, das 13h às 19h. Os preços variam de 50 a 420 reais. As sessões acontecem às quartas, quintas e sextas, às 20h; aos sábados, às 15h e às 19h30; e aos domingos, às 14h e às 18h30. A classificação indicativa é livre. Foto: Divulgação
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O musical é baseado no personagem criado pelo escritor norte-americano William Steig, autor do livro infantil "Shrek!", publicado em 1990. A DreamWorks Animation adaptou a obra para o cinema em "Shrek", lançado em 2001, com as vozes originais de Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. A animação fez história ao se tornar a primeira vencedora do Oscar de Melhor Filme de Animação. Foto: Divulgação
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Na história, Shrek é um ogro antissocial que vive sozinho em um pântano até Lorde Farquaad, governante do reino de Tão Tão Distante, expulsar os personagens de contos de fadas para o local. Para retomar seu lar, ele aceita resgatar a princesa Fiona, que está presa em uma torre vigiada por um dragão. Durante a jornada, ele conhece o Burro e acaba se apaixonando por Fiona, sem saber que ela esconde a maldição de se tornar uma ogra todas as noites. Foto: Divulgação
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O sucesso do filme deu origem às sequências “Shrek 2”, de 2004, “Shrek Terceiro”, de 2007, e “Shrek para Sempre”, de 2010. A franquia também ganhou dois filmes derivados protagonizados pelo Gato de Botas: “Gato de Botas”, de 2011, e “Gato de Botas 2: O Último Pedido”, de 2022. Nas versões em inglês, o personagem é dublado por Antonio Banderas. Foto: Divulgação
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Nos palcos, “Shrek - O Musical” estreou na Broadway em 2008 e recebeu oito indicações ao Tony. Já a primeira montagem brasileira estreou no Rio de Janeiro em 2012, no Teatro João Caetano, com versão das músicas para o português assinada por Cláudio Botelho. O elenco teve Diego Luri como Shrek, Rodrigo Sant’Anna como o Burro e Sara Sarres como Fiona. Foto: Divulgação
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