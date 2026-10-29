Após discussão, suspeito mata colega de trabalho e pede Pix para fugir

Uma discussão entre dois colegas de trabalho terminou com um homem de 38 anos morto a facadas em um rancho na zona rural de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada dessa quarta-feira (28/10). Depois de deixar o local do crime, o suspeito de 36, ligou para outro colega e pediu uma transferência via Pix. Após receber o dinheiro, ele ligou novamente para o colega e confessou ter matado a vítima.

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O crime foi descoberto pela manhã quando o caseiro da propriedade percebeu que não havia movimentação nas acomodações dos funcionários. Ao passar pela cozinha, ele encontrou estilhaços de vidro espalhados pelo chão e viu o trabalhador caído, com manchas de sangue, em seguida entrou em contato com o proprietário do rancho que acionou a Polícia Militar (PMMG).

Após acionar a polícia, o proprietário verificou as imagens do sistema de monitoramento da fazenda e viu nas gravações o suspeito saindo do local durante a madrugada, por volta das 3h.

Suspeito pediu dinheiro

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que recebeu uma ligação do suspeito após sair da propriedade. Durante a conversa, o homem pediu dinheiro e disse que não queria ficar no local porque a vítima estava “amolando” ele. A testemunha fez uma transferência via Pix, mas não informou o valor.

Diante da situação, a testemunha transferiu o dinheiro para o homem. Cerca de 40 minutos depois, o suspeito voltou a entrar em contato e contou que havia discutido com o colega de trabalho e feito uma “besteira”, e teria o matado.

Homem se apresentou à polícia

Após as diligências, os militares entraram em contato com o suspeito e solicitaram que ele se apresentasse espontaneamente. Ele compareceu à sentinela do 5º Batalhão da Polícia Militar, em Belo Horizonte.

Aos policiais, o homem alegou que havia sido ameaçado de morte pela vítima, que teria dito que ele não sairia vivo daquela noite. Segundo a versão apresentada pelo suspeito, os dois discutiram e entraram em luta corporal.

Durante o confronto, conforme o relato, a vítima teria pegado uma faca e tentado golpeá-lo. O suspeito afirmou que conseguiu tomar a faca dele, em seguida, atingiu o colega.

A perícia identificou três perfurações no corpo da vítima: duas na região do tórax e uma nas costas. A faca apontada foi apreendida.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão de Santa Luzia, onde ficou à disposição da Polícia Civil.

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*Estagiária sob supervisão