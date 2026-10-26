Discussão familiar termina com homem ferido a facadas na Grande BH

Uma briga envolvendo familiares terminou com um homem de 47 anos ferido por golpes de faca nesse sábado (24/10) no Bairro São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A confusão ocorreu na Rua Raimundo Corrêa e teria sido precedida por outra discussão familiar na noite anterior.

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Segundo o registro policial, a vítima estava em casa com uma mulher quando um jovem de 23 anos chegou ao endereço acompanhado da mãe e da irmã, de 21. Uma discussão entre as duas mulheres deu início à confusão, com troca de xingamentos e ofensas. O histórico da ocorrência aponta que a mulher que estava com a vítima também convive com um homem de 46 anos, envolvido no episódio.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência vizinha registraram a sequência das agressões. Após a discussão inicial, o homem de 47 anos se aproximou e passou a discutir com as mulheres. Em seguida, a mãe, a filha e o jovem de 23 anos entraram em um carro para deixar o local.

Nesse momento, o homem de 46 anos pegou uma desempenadeira de alumínio e correu atrás do veículo, tentando atingi-lo. A jovem de 21 anos, que dirigia o carro, fez uma manobra de marcha a ré em direção a ele e, depois, avançou novamente na direção do homem.

A confusão continuou quando o homem de 46 anos passou a agredir a jovem. Os envolvidos saíram do veículo e houve luta corporal. Conforme a descrição das imagens no registro policial, o jovem de 23 anos estava com um objeto semelhante a uma faca e desferiu golpes contra o homem de 47 anos. Durante a briga, uma das mulheres conseguiu retirar a desempenadeira das mãos do homem de 46 anos, mas as agressões continuaram.

Um terceiro homem interveio, segurou o jovem de 23 anos pelo pescoço e o afastou da vítima. Depois, os envolvidos entraram no carro e deixaram o local.

O homem de 47 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos no queixo, no braço direito e na coxa esquerda. A jovem de 21 anos sofreu um corte na mão esquerda, enquanto o jovem de 23 anos apresentou escoriações no lado esquerdo do rosto. Os dois também procuraram atendimento médico.

O veículo foi localizado no endereço onde moram o jovem e a motorista. No interior do carro, os policiais encontraram um pano com manchas aparentemente de sangue. O automóvel estava com a traseira amassada e o vidro traseiro quebrado e foi removido.

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Ainda conforme o registro, os envolvidos relataram a existência de uma medida protetiva relacionada à vítima. Os policiais também foram informados de que, na noite anterior, havia ocorrido outra briga na residência, envolvendo a mãe do homem de 46 anos e sua companheira. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual do Plantão Digital.