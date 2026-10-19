Conecta Imobi debate qualificação e novas demandas do setor

Com cada vez mais acesso a informações de diferentes fontes, o consumidor chega mais preparado para a troca com o corretor de imóveis. O dado faz parte de um estudo do Grupo OLX, responsável pelos portais OLX, ZAP Imóveis e Viva Real, que aponta que 64% dos entrevistados enxergam a presença desse profissional como indispensável na jornada imobiliária, o que eleva a cobrança por um atendimento técnico e consultivo.

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É nesse cenário que o Grupo OLX realiza a 13ª edição do Conecta Imobi, nos dias 21 e 22 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP). Com o tema “Sua trajetória evolui aqui”, o encontro prevê mais de 100 painéis e palestras distribuídos em cinco palcos e expectativa de público de cerca de 4 mil pessoas, com debates sobre crédito imobiliário, inteligência artificial (IA), novas formas de morar e mudanças na profissão de corretor.

O que o consumidor espera do corretor

De acordo com o levantamento, a procura por transparência e inteligência de mercado passou à frente da negociação comercial. A honestidade no atendimento é o atributo mais valorizado, citado por 58% dos participantes. Em seguida, 43% afirmam que relatórios analíticos, com comparativos e histórico de preços, aumentam a confiança nas recomendações, e 42% preferem profissionais com conhecimento aprofundado da região onde o imóvel está localizado.

Segundo a organização, a grade foi estruturada para apoiar o desenvolvimento de competências tanto técnicas quanto comportamentais, com conteúdos sobre ferramentas, negociação e vendas, gestão de equipes e tendências do setor.

O painel “Corretores under 30”, com Vinicius Rocha, Cadu Xavier e Julia Colete, cofundadora da Colete Consultoria Imobiliária, discute como a nova geração que chega à profissão pode alterar a forma de fazer negócios. Entre as palestras principais, Tamara Stief, sócia e fundadora da Tamaras/Maramores, aborda autenticidade e repertório na atuação do corretor, enquanto Mônica Poplawski, fundadora da Alphahauser, compartilha sua experiência no segmento de alto padrão. O escritor e jornalista Fabrício Carpinejar encerra o primeiro dia com uma reflexão sobre presença e respeito nas relações.

Crédito, tecnologia e novas formas de morar

O financiamento ocupa os dois dias do evento. No primeiro, o painel “Novo SFH, funding e o capital que vai sustentar o imobiliário” reúne Tiago Spessoto, do Bradesco, Rafael Ursaia, do Itaú, e Filipe Pontual, da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), para tratar das mudanças no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e das novas fontes de recursos. No segundo, representantes da Tenda, da Cury e da Caixa discutem os próximos passos do Minha Casa, Minha Vida, com mediação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

A IA aparece em diferentes discussões, de como inseri-la no dia a dia à mensuração dos resultados. Exemplo disso é a palestra “Onde está o ROI da sua IA?”, em que Bruno Loreto debate como transformar o uso experimental da tecnologia em retorno para as empresas, a partir de um levantamento da McKinsey, segundo o qual 88% das organizações já utilizam IA em ao menos uma área do negócio, embora poucas tenham escalado a adoção.

Diversificação e acesso

Desde a primeira edição, em 2014, o Conecta Imobi reuniu mais de 50 mil pessoas, segundo os organizadores. Criado com foco em marketing imobiliário, o evento passou a abranger economia, legislação, tecnologia, comportamento, crédito e novos modelos de negócio.

“O mercado imobiliário é feito de conexões, e, durante esses dois dias, ele estará inteiro em movimento no mesmo lugar. Por trás de cada tema da programação existem pessoas ajudando brasileiros a encontrar o lugar onde suas histórias vão acontecer. Queremos construir o que vem pela frente junto com quem faz esse mercado, e por isso o convite é para que cada participante circule pelos palcos, converse com quem ainda não conhece e leve daqui novas ideias e novas parcerias. Sua trajetória evolui aqui, e a nossa também”, afirma Olivier Aizac, CEO do Grupo OLX.

Em 2026, o evento terá pela primeira vez uma versão híbrida. A edição presencial mantém trilhas de conteúdo, feira de negócios e espaços de networking, e a digital transmite palestras selecionadas a profissionais de todo o Brasil.

“Mais do que ampliar acesso ao conteúdo por meio da versão digital, fazemos questão de ter representantes das cinco regiões do país nos palcos, a fim de que profissionais de todo o país vejam desafios e oportunidades locais refletidos na programação”, conclui Aizac. Segundo o executivo, o objetivo é que corretores de diferentes localidades tenham acesso ao conhecimento, à inteligência de mercado e à capacitação oferecidos no evento.

Serviço:

Evento: Conecta Imobi 2026

Data: 21 e 22 de outubro de 2026

Local: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Vila Água Funda, São Paulo (SP), CEP 04329-900

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Informações e ingressos: https://conectaimobi.com.br/