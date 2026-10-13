Ala do PL antecipa disputa com o Centrão antes mesmo do 2º turno

Tem uma ala do PL já se achando dona do Congresso, antes mesmo da eventual confirmação da vitória de Flávio Bolsonaro no segundo turno.

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Animado com a votação expressiva de candidatos do PL para a Câmara e o Senado, esse grupo, minoritário, é verdade, tem desdenhado, em conversas de bastidores, da força do Centrão.

“O Centrão virou ‘centrinho’. Perderam o reinado”, ouviu a coluna de um deputado do PL.

O PlatôBR procurou dois presidentes de partidos do Centrão.

Um deles disse: “Não vou comentar. O tempo é o senhor da razão”.

O outro admitiu que há um ambiente precocemente tensionado, sobretudo na Câmara, mas considerou “normal” esse tipo de movimento de quem garante maioria nas urnas.

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“Isso é para ver se alguém pega pilha. Eu não vou me emocionar com isso. Conheço bem esse pessoal. Vamos esperar passar a eleição e aí nós nos sentaremos para governar juntos. Quem ganhar terá de governar com o Parlamento. E o Centrão não vai ser dificuldade para ninguém.”