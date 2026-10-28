Cuidado domiciliar permite que idosos envelheçam em casa com acompanhamento

Permanecer em casa, perto da família e com a rotina preservada, é uma possibilidade para idosos que precisam de acompanhamento no dia a dia. No atendimento domiciliar, a pessoa recebe os cuidados na própria residência, mantém seus vínculos familiares e conserva suas preferências pessoais, sem necessariamente deixar o ambiente em que vive.

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Esse é o modelo adotado pela Agesênior , empresa especializada em cuidadores de idosos e assistência domiciliar fundada em 2019, em Santa Catarina, pelo empresário Rhayllander Santos. A proposta é estruturar um atendimento voltado à segurança, ao bem-estar e às necessidades individuais de cada pessoa atendida.

A rotina do idoso como ponto de partida

No cuidado domiciliar, o atendimento se adapta ao cotidiano da casa. O cuidador pode apoiar atividades da rotina, fazer companhia e auxiliar em higiene, alimentação e mobilidade, sempre respeitando as necessidades do idoso e os limites de atuação de cada profissional.

Para as famílias, outro ponto relevante é a organização do serviço. A Agesênior atua na definição das escalas de profissionais e no acompanhamento dos atendimentos, com o objetivo de oferecer mais tranquilidade aos familiares.

Períodos ajustados a cada família

Os atendimentos podem ter diferentes durações, com acompanhamento de 6, 8, 12 ou 24 horas, conforme a demanda de cada casa. Com isso, o tempo de presença do cuidador acompanha a rotina e as necessidades de quem é atendido.

A forma de trabalho tem origem na experiência do fundador, que iniciou a trajetória profissional atuando diretamente como cuidador de idosos. O contato com o dia a dia dos pacientes e de suas famílias contribuiu para a criação de uma empresa dedicada à organização e ao acompanhamento do cuidado domiciliar.

Uma demanda que acompanha o envelhecimento

O envelhecimento da população tem ampliado a importância dos serviços de cuidado em casa. Segundo o Censo Demográfico de 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil ultrapassou 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número 56% superior ao registrado em 2010.

Com origem catarinense, a empresa atua em municípios como Florianópolis, São José, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Porto Belo, Navegantes e Camboriú, entre outras cidades de Santa Catarina, além de ter presença em São Paulo.

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