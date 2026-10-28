Bebê de quatro meses morre por meningite tipo C no Sul de Minas

Um bebê de quatro meses morreu em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, vítima de meningite do tipo C. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade, após exames realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), de Belo Horizonte. Segundo informações oficiais, a criança não estava com a vacinação contra a doença em dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Prefeitura de Pouso Alegre, o bebê morreu em 21 de outubro e até o momento foi a última morte registrada pela doença na cidade. O município já registrou três mortes por meningite do tipo C neste ano. As outras vítimas são um homem, de 30 anos, e uma idosa, de 67. Os casos foram registrados nos dias 4 de julho e 6 de outubro.

“Todos tiveram confirmação laboratorial pela Funed, laboratório de referência estadual”, aponta a secretaria.

A criança foi atendida em serviços da rede municipal da saúde e posteriormente transferida ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em estado grave, onde evoluiu para óbito. As investigações realizadas pela Vigilância Epidemiológica Municipal não identificaram, até o momento, vínculo epidemiológico entre os casos. Segundo informações do órgão da cidade, o menino não estava com a vacinação contra meningite em dia.

Ainda segundo informações da prefeitura, o acompanhamento de pessoas que tiveram contato com o caso mais recente permanece em andamento. “A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia. No SUS, a vacina meningocócica C é oferecida aos 3 e 5 meses de idade, com reforço pela vacina meningocócica ACWY aos 12 meses. A vacina ACWY também está disponível para adolescentes de 11 a 14 anos. Pais e responsáveis devem verificar a caderneta de vacinação e procurar a unidade de saúde para atualização do esquema vacinal, quando necessário”, finaliza a nota.

Meningite em Minas Gerais

Segundo a Secretária de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em 2026, foram notificados 2.165 casos suspeitos em todo o estado, dos quais 724 foram confirmados, 1.091 foram descartados e 350 seguem em investigação epidemiológica. Dos 724 casos confirmados, 125 evoluíram a óbito, o que corresponde a aproximadamente 17,3% das confirmações.

A melhor forma de prevenção contra a meningite é a vacinação. O imunizante que protege contra a doença meningocócica C e a vacina ACWY são distribuídas gratuitamente pelo SUS e a população elegível deve procurar uma Unidade Básica de Saúde com o cartão de vacinas para verificar a situação vacinal.

Sobre a meningite

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite pode ser causada por vírus ou por bactéria, que é mais grave.

O risco de contrair meningite é maior entre crianças menores de 5 anos, principalmente até 1 ano. No entanto, a doença pode afetar pessoas em qualquer idade. A principal forma de prevenir a meningite é por meio da vacinação.

No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno e das virais na primavera-verão.

Na maioria dos casos, a transmissão da doença é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Também ocorre a transmissão fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos contaminados e contato com fezes.

A meningite deixa a vítima em quadro clínico grave. A orientação é que, em caso de suspeita da doença, deve-se procurar atendimento médico o mais rápido possível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro