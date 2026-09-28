BH aplica vacina contra pneumonia e meningite em idosos nesta terça

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inicia nesta terça-feira (29) a aplicação da vacina Pneumo 20 para idosos com 85 anos ou mais. A medida busca reforçar a proteção da população idosa contra a bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de complicações graves, como pneumonia, meningite e sepse, além de infecções como otite e sinusite.

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As doses do imunizante estarão disponíveis nos centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Para receber a vacina, o idoso ou representante deve apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação com foto.

Para o público infantil, é obrigatório estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da aplicação. Já as pessoas atendidas via Crie devem apresentar relatório médico com a justificativa clínica e o diagnóstico correspondente. Os horários de funcionamento e os endereços completos das unidades de saúde estão disponíveis nos canais oficiais da PBH.

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Além dos idosos a partir de 85 anos, a vacina Pneumo 20 contempla outros públicos específicos na rede municipal: