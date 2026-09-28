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BH aplica vacina contra pneumonia e meningite em idosos nesta terça

Pneumo 20 estará disponível nos centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante para pessoas com 85 anos ou mais

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/09/2026 20:01

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Vacina Pneumo 20 será aplicada a idosos a partir de 85 anos nos centros de saúde de BH
Vacina Pneumo 20 será aplicada a idosos a partir de 85 anos nos centros de saúde de BH crédito: Henrique Menezes/PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inicia nesta terça-feira (29) a aplicação da vacina Pneumo 20 para idosos com 85 anos ou mais. A medida busca reforçar a proteção da população idosa contra a bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de complicações graves, como pneumonia, meningite e sepse, além de infecções como otite e sinusite.

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As doses do imunizante estarão disponíveis nos centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Para receber a vacina, o idoso ou representante deve apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação com foto.

Para o público infantil, é obrigatório estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da aplicação. Já as pessoas atendidas via Crie devem apresentar relatório médico com a justificativa clínica e o diagnóstico correspondente. Os horários de funcionamento e os endereços completos das unidades de saúde estão disponíveis nos canais oficiais da PBH.

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Além dos idosos a partir de 85 anos, a vacina Pneumo 20 contempla outros públicos específicos na rede municipal:

  • Crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias: que ainda não completaram o esquema vacinal ou que precisam finalizar o esquema iniciado com a Pneumo 10;
  • Bebês prematuros: nascidos com até 36 semanas e 6 dias, com até 23 meses de idade (seguindo esquema próprio);
  • Pessoas a partir de 60 anos: que vivem acamadas ou em instituições de longa permanência (como casas de repouso, hospitais ou abrigos) e sem histórico de vacinação pneumocócica;
  • Povos indígenas: a partir de 5 anos, sem registro prévio das vacinas Pneumo 10 ou Pneumo 13;
  • Pessoas com condições clínicas especiais: atendidas no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie).

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