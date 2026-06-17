Meningite: sintomas, vacinas e como se proteger da doença
A morte da atriz Daveigh Chase levanta um alerta: conheça os tipos de meningite e saiba quais são os principais sinais de alerta e formas de prevenção
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A morte da atriz Daveigh Chase aos 35 anos, ocorrida nesta terça-feira (17), acendeu um importante alerta. Conhecida pelo icônico papel de Samara em “O Chamado”, a atriz foi vítima de complicações de uma meningite bacteriana que evoluiu para uma infecção generalizada (sepse). O caso reforça como a doença, que pode ter seus sinais iniciais confundidos com os de uma gripe forte, exige atenção e diagnóstico rápido, pois suas formas mais graves podem ser fatais em poucas horas.
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Entender o que é a meningite, seus sintomas e, principalmente, como se proteger, é fundamental. A condição é uma inflamação das meninges, que são as membranas protetoras que revestem o cérebro e a medula espinhal. A causa pode ser viral, bacteriana ou fúngica.
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Enquanto a meningite viral costuma ser mais branda e ter uma recuperação completa, a bacteriana é uma emergência médica. Se não tratada imediatamente com antibióticos, pode causar danos cerebrais permanentes, surdez ou até levar à morte.
Quais são os principais sintomas?
Os sinais da meningite podem surgir de forma súbita e se agravar rapidamente. Ficar atento às manifestações é o primeiro passo para buscar ajuda médica a tempo. Os sintomas mais comuns incluem:
Febre alta e repentina.
Dor de cabeça muito intensa e contínua.
Rigidez no pescoço, com dificuldade para encostar o queixo no peito.
Náuseas e vômitos.
Sensibilidade à luz (fotofobia).
Confusão mental, sonolência ou irritabilidade.
Manchas vermelhas ou arroxeadas na pele, que não desaparecem ao serem pressionadas (sinal de gravidade).
Como se proteger da meningite
A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra os tipos mais comuns e graves de meningite bacteriana. No Brasil, o Calendário Nacional de Vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), oferece gratuitamente imunizantes essenciais que protegem crianças e adolescentes.
As principais vacinas disponíveis são:
Pentavalente: aplicada em bebês, protege contra a meningite causada pela bactéria Haemophilus influenzae tipo b.
Pneumocócica 10-valente: também para bebês, previne doenças causadas pelo pneumococo, incluindo a meningite.
Meningocócica C: oferecida para bebês, com reforço na adolescência.
Meningocócica ACWY: disponível para adolescentes de 11 a 14 anos, ampliando a proteção contra outros sorogrupos da bactéria.
Além das vacinas, manter ambientes ventilados, lavar as mãos com frequência e evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como copos e talheres, ajudam a reduzir o risco de transmissão da doença.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.