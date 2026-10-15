Ex-Atlético supera lesão e pode voltar a jogar após 312 dias (A recuperação de Rodrigo Battaglia após a cirurgia no tendão de Aquiles foi longa e demandou intenso trabalho de reabilitação)

O volante Rodrigo Battaglia, ex-jogador do Atlético, está perto de voltar aos gramados pelo Boca Juniors.

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Segundo o jornal argentino TyC Sports, o meio-campista tem boas chances de disputar seus primeiros minutos na temporada nesta sexta-feira (16/10), contra o Talleres, pelo Campeonato Argentino.

Aos 35 anos, Battaglia não entra em campo desde 7 de dezembro de 2025, quando o Boca foi eliminado pelo Racing na semifinal do Torneio Clausura. Desde então, o jogador enfrentou um longo processo de recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles direito, que exigiu uma cirurgia em 2 de fevereiro deste ano.

A possível volta acontece em um momento importante para o Boca, que busca alternativas para o meio-campo na reta final da temporada.

O argentino voltou a treinar normalmente com os companheiros há cerca de um mês e já havia sido relacionado para partidas recentes, mas ainda não recebeu oportunidades em campo. A expectativa é que possa atuar diante do Talleres, seja como titular ou entrando no segundo tempo.

Longa recuperação após cirurgia

O problema físico impediu Battaglia de realizar a pré-temporada normalmente. Após tentativas de tratamento, o volante foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles em 2 de fevereiro e iniciou um período prolongado de reabilitação, com sessões de fisioterapia, fortalecimento muscular e retomada gradual dos trabalhos com bola.

A recuperação foi mais demorada do que o esperado, e o jogador passou praticamente todo o ano de 2026 sem atuar oficialmente. Agora, com a condição física recuperada, Battaglia tenta voltar a ter espaço no elenco do Boca Juniors.

Passagem pelo Atlético

Em janeiro de 2025, o Boca Juniors desembolsou cerca de R$ 9,5 milhões para tirar o volante do futebol brasileiro. Battaglia construiu uma passagem bastante positiva por Belo Horizonte.

Ao longo de duas temporadas defendendo as cores do Atlético, o meio-campista argentino disputou 90 partidas oficiais com a camisa alvinegra, colaborando com cinco gols e uma assistência.

O argentino jogou de volante e zagueiro em Belo Horizonte e conquistou o carinho da massa atleticana pelo seu perfil de entrega em campo.

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