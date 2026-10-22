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Aquário com mais de 400 tubarões e show de luzes: conheça o Dubai Mall, shopping que virou atração nos Emirados Árabes Unidos
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Entre as principais estão um aquário com mais de 400 tubarões e raias, uma pista de patinação no gelo e acesso ao Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Para especialistas do setor, o diferencial do empreendimento está na capacidade de oferecer diferentes motivos para o público frequentar o local. Foto: Wikimedia Commons/Frank Seiplax
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Inaugurado em 2008, o empreendimento fica no centro da cidade e pertence ao complexo Downtown Dubai. Além das atrações, seu interior abriga marcas internacionais de luxo, boutiques de moda, lojas de eletrônicos, estabelecimentos esportivos e opções para diferentes perfis de consumidores. Foto: Pexels/Dina
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Outro ponto de interesse é a proximidade com a Fonte de Dubai, famosa pelos espetáculos de água, luz e música. A arquitetura interna impressiona pelos tetos altos, pelos jardins e pelas cachoeiras artificiais decorativas que atraem turistas do mundo todo. Foto: Pexels/Dawid Tkocz
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No Brasil, embora a reprodução desse modelo em escala semelhante não seja considerada viável, administradores identificam oportunidades para adaptar o conceito à realidade nacional. Uma das possibilidades é ampliar a presença de serviços, hotelaria, espaços de lazer, saúde e educação para reduzir a dependência das vendas tradicionais. Foto: Peter Poogle/Pixabay
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Essa diversificação ganha importância diante do crescimento do e-commerce, que permite adquirir mercadorias sem sair de casa. Em Dubai, a Emaar pretende ampliar o shopping em cerca de 41 mil metros quadrados, com mais 240 lojas, mediante investimento de 1,5 bilhão de dirhams (equivalente a R$ 2 bilhões). Foto: Pexels/Angelyn Sanjorjo