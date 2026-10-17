Filarmônica 2027



A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais acaba de lançar sua programação de 2027 e com ela sua nova identidade visual, criada a partir do resultado de uma ampla pesquisa com seu público. Já está aberto o período de renovação de assinatura, que termina nesta segunda-feira, 19. O prazo para trocas de série ou de lugar vai de 21 de outubro a 3 de novembro. A venda de novas assinaturas será aberta dia 5 de novembro, indo até 20 de janeiro de 2027. Mais informações na Assessoria de Relacionamento pelo telefone (31) 3219-9009, de segunda a sexta, das 9h às 18h, ou pelo e-mail assinatura@filarmonica.art.br

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Anuário de Arquitetura



Tânia Salles faz noite de autógrafos nesta quarta-feira, 21, a partir das 19h, no lançamento da 10ª edição do Anuário de Arquitetura Homearch, que traz os trabalhos de seu escritório de Arquitetura e Design. O coquetel será na elegante casa Jader Almeida, em Lourdes, de Ana Maria Teixeira Sá

e das filhas Fabrícia e Simone.



Lançamento from Portugal



O conceituado oncologista mineiro, Renato Nogueira, que há anos se mudou com a família para Portugal, estará aqui, em outubro e novembro para lançar seu livro "Travessia", de “poemas singelos”, como ele mesmo diz, que percorrem e descrevem seus 75 anos de existência. São poemas em Português e outros escritos em inglês. A capa do livro, é uma pintura de seu amigo, Mestre das Belas Artes, Elias Layon, que mostra, de um lado, a Igreja Matriz de sua cidade natal, Bom Despacho, ao meio, o Oceano Atlântico e, do outro lado, um dos pontos turísticos de Cascais (o Farol), cidade onde ele reside. Foi como fez sua Travessia. O lançamento em Bom Despacho será dia 30 de Outubro, na Prefeitura Municipal, às 19h. Em Belo Horizonte, será dia 3 de Novembro, à noite, no Minas 1. Nos mesmos eventos, lançará outro livro, "Preces e Poemas Cristãos", que fala sobre uma travessia espiritual, e que e presenteará todos os convidados.

Arte Sacra



A família Malloy abre a Casa Arte Sacra neste domingo, às 17h30, para um encontro pré-Minas Trend,

quando lançarão sua coleção de inverno 2027

para lojistas e consultores de moda.



Beatles para crianças



Neste domingo, 18, às 11h, o Centro Cultural IDEA abre suas portas para o show Beatles para Crianças. Izza, na voz, e Evan Megaro, ao piano, convidam as crianças a cantar, bater palmas e explorar ritmos com canções dos Beatles. “Yellow Submarine”, “All Together Now” e “Blackbird” fazem parte de um espetáculo que reúne música, brincadeira e contato com o inglês, para descobrir e participar em família.

Atravessamento

A poetisa, cantora, dançarina, psicanalista e empresária Renata Araújo faz show nesta quinta-feira, no Teatro Sesiminas. O espetáculo será embalado pelas músics de Roberto Carlos e Erasmo Carlos e eune, além da música, poesia e interpretação. Como ela mesmo descreve, será “uma travessia cercada de histórias, corpo, afetos, amor, rupturas e tempo”. Dia 22, às 20h30. Ingressos pelo https://bileto.sympla.com.br/event/125806



9ª Feijoada Solidária



AMR promove mais uma edição da sua Feijoada Solidária, no sábado, 24 de outubro. Organizada pelo Corpo de Voluntários da instituição, a iniciativa arrecada recursos para manter o tratamento gratuito de cerca de 500 crianças e adolescentes com deficiência física. No formato de retirada, os kits para duas pessoas deverão ser buscados das 10h às 13h, no Rullus Buffet, no bairro Estoril. O convite custa R$ 280 e vem com a feijoada, cerveja e sobremesa. Informações no codemy.party/feijoadaamr2026](https://codemy.party/feijoadaamr2026).

Por aí...

As festividades de fim de ano em BH terão muito sabor e afeto. A saber: logo no início de dezembro (9 a 12) BH receberá chefs e representantes da Rede de Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO, da qual a capital mineira participa desde 2019. Idealizado pela dupla Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, o 1º Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia terá delegações de Bérgamo (Itália), Florianópolis, Paraty e Al Medinah (Arábia Saudita), entre outras. Um rico intercâmbio de saberes e tradições culinárias.

O Grupo Fasano conta com mais um endereço de prestigio com a inauguração do restaurante Leggero – idealizado por Gero Fasano. A casa fica no Itaim Bibi (SP) e tem ambiente criado pelo arquiteto Isay Weinfeld, com referências ao cinema italiano. A cozinha é comandada por Lomanto Oliveira e Carolina Marques e a proposta é uma gastronomia italiana mais leve. Uma boa dica para quem está indo para paulicéia.

E por falar naquela cidade, os 30 anos da São Paulo Fashion Week (SPFW) foram comemorados com várias ações no Pavilhão das Culturas Africanas, no parque do Ibirapuera. Uma curiosidade é que essa edição teve 24 desfiles, número próximo dos 23 apresentados em suas edições iniciais. Nesse meio tempo, chegou a realizar centena deles. O fato indica que o evento cumpriu sua missão histórica, e, agora, precisa buscar novos caminhos para renovar sua relevância. Destaque para o show do

mineiro Ronaldo Fraga.

De Sampa para Paris: a força das redes sociais acabou invertendo o fluxo das aspirantes a modelos, ao destacar a nigeriana Rachel Ojuromi, de 22 anos, e seus vídeos feitos nas ruas de Lagos. A Chanel viu, gostou e a buscou para o seu recente desfile. Antes, as candidatas tinham que cumprir uma verdadeira via crucis até chegar às passarelas de prestígio. Agora, basta postar algo curioso na mídia virtual.

O mundo jurídico mineiro lamenta a perda do professor Antônio Álvares da Silva, referência do Direito do Trabalho e docente da Faculdade de Direito da UFMG por mais de 50 anos. Ele foi desembargador do TRT-MG e destacou-se pela defesa da modernização da Justiça trabalhista. Autor de dezenas de livros, sua obra contribuiu para debates sobre negociação coletiva.

O jurista, inclusive, publicou vários artigos

sobre o assunto aqui no EM.

Sempre rápidos nas cobranças aos clientes, os bancos (às vezes) mostram gritante falha de sensibilidade no atendimento. Amigo da coluna recebeu mensagem de condolências de um dos líderes do setor pela morte de sua mãe, antiga correntista da instituição. Só que cinco após o falecimento. Sem comentários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os cariocas escorregam, mas não perdem o bom humor. Na base da piada, dizem que a derrota do Eduardo Paes aconteceu porque nem Madonna nem Shakira votam no Rio. Como se sabe, ele gastou milhões com shows daquelas cantoras na praia de Copacabana.