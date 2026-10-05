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Educação

Singapura oferece dinheiro para pessoas trocarem redes sociais por livros

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Redação Flipar
  • O programa, lançado em setembro de 2026, terá duração prevista de cinco anos e faz parte de uma campanha nacional contra o chamado “doomscrolling”, comportamento associado ao consumo compulsivo de conteúdos online. A proposta estabelece uma meta simples para os participantes: dedicar pelo menos 15 minutos diários à leitura de livros ou outros materiais.
    O programa, lançado em setembro de 2026, terá duração prevista de cinco anos e faz parte de uma campanha nacional contra o chamado “doomscrolling”, comportamento associado ao consumo compulsivo de conteúdos online. A proposta estabelece uma meta simples para os participantes: dedicar pelo menos 15 minutos diários à leitura de livros ou outros materiais. Foto: Reprodução/YouTube BBC Global
  • Depois desse período, o usuário pode informar o tempo dedicado à atividade em uma plataforma oficial e receber moedas virtuais. Cada sessão rende 20 moedas, mas o retorno financeiro é limitado, já que são necessárias 1.000 moedas para obter 1 dólar de Singapura.
    Depois desse período, o usuário pode informar o tempo dedicado à atividade em uma plataforma oficial e receber moedas virtuais. Cada sessão rende 20 moedas, mas o retorno financeiro é limitado, já que são necessárias 1.000 moedas para obter 1 dólar de Singapura. Foto: Eliott Reyna/Unsplash
  • Assim, seriam necessários 50 dias de leitura para alcançar US$ 0,80 (ou cerca de R$ 4), na cotação atual. A iniciativa pretende fortalecer a concentração, o pensamento crítico e a imaginação em uma época marcada pelo excesso de estímulos digitais.
    Assim, seriam necessários 50 dias de leitura para alcançar US$ 0,80 (ou cerca de R$ 4), na cotação atual. A iniciativa pretende fortalecer a concentração, o pensamento crítico e a imaginação em uma época marcada pelo excesso de estímulos digitais. Foto: Moritz/Pixabay
  • O governo também tem adotado incentivos financeiros em outras áreas da vida social. Em 2025, anunciou um pacote de até 68 mil dólares de Singapura (ou US$ 54 mil) por filho menor de 18 anos para tentar estimular o aumento da natalidade.
    O governo também tem adotado incentivos financeiros em outras áreas da vida social. Em 2025, anunciou um pacote de até 68 mil dólares de Singapura (ou US$ 54 mil) por filho menor de 18 anos para tentar estimular o aumento da natalidade. Foto: Justin Lim/Unsplash
  • Entre as medidas estão um auxílio de 10 mil dólares de Singapura (equivalente a US$ 7,8 mil) para bebês e benefícios maiores para famílias que utilizam creches em período integral. Com ações voltadas tanto à educação quanto à demografia, o país agora aposta em incentivos financeiros para enfrentar mudanças no comportamento e nos hábitos da população.
    Entre as medidas estão um auxílio de 10 mil dólares de Singapura (equivalente a US$ 7,8 mil) para bebês e benefícios maiores para famílias que utilizam creches em período integral. Com ações voltadas tanto à educação quanto à demografia, o país agora aposta em incentivos financeiros para enfrentar mudanças no comportamento e nos hábitos da população. Foto: Florian Wehde/Unsplash
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