Singapura oferece dinheiro para pessoas trocarem redes sociais por livros

Entre as medidas estão um auxílio de 10 mil dólares de Singapura (equivalente a US$ 7,8 mil) para bebês e benefícios maiores para famílias que utilizam creches em período integral. Com ações voltadas tanto à educação quanto à demografia, o país agora aposta em incentivos financeiros para enfrentar mudanças no comportamento e nos hábitos da população. Foto: Florian Wehde/Unsplash