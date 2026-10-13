Pagamentos instantâneos avançam e moldam a Black Friday

A Black Friday de 2026, marcada para 27 de novembro, se aproxima com um consumidor mais cauteloso e decidido a planejar as compras com antecedência. Levantamento do Opinion Box em parceria com a Dito aponta que 62% dos brasileiros pretendem comprar na data, ainda que parte deles mantenha atenção redobrada ao orçamento.

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A antecedência marca o comportamento. Pesquisa da Helloo indica que mais de 60% dos consumidores começam a pesquisar preços um mês ou mais antes do evento, movimento que distribui as compras ao longo de novembro. Para o comércio eletrônico, a projeção é de R$ 259,8 bilhões em 2026, segundo a Zenvia, o que amplia a disputa por cada decisão de compra.

No centro dessa movimentação está o pagamento instantâneo. Em 2025, o Pix movimentou R$ 35,36 trilhões em 79,8 bilhões de transações, ante 63,5 bilhões no ano anterior, de acordo com o Banco Central (BC). Mais de 170 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 80% da população adulta, já utilizam o sistema.

O avanço continua em 2026. Entre janeiro e maio, o Pix movimentou R$ 16 trilhões, alta superior a 26% sobre o mesmo período do ano anterior, e registrou 36,3 bilhões de transações. Em setembro, o sistema bateu recorde diário, com 318 milhões de operações em 24 horas, segundo o Banco Central.

O pagamento entra na decisão de compra

A consolidação do instantâneo altera o papel das empresas de meios de pagamento no varejo. A Gfi Pay, que atua em meios de pagamento, acompanha o movimento ao reunir diferentes formas de recebimento, do Pix ao cartão, em um mesmo ambiente de gestão. A integração ganha peso em períodos de pico, quando o volume de vendas se concentra em poucos dias.

"O meio de pagamento deixou de ser apenas o fim da compra e passou a fazer parte da experiência do consumidor", afirma Odirlei Schuster, presidente da Gfi Hub, grupo do qual a Gfi Pay faz parte.

Agilidade pesa na reta final

Os dados do varejo mostram por que o tema ganha relevância. Na edição anterior da Black Friday, o número de pedidos cresceu, mas o valor médio por compra recuou, de acordo com levantamentos do setor. Em um cenário de tíquete menor e consumidor atento ao preço, a fluidez do pagamento passa a influenciar diretamente a conclusão da venda.

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Com a data marcada para o fim de novembro e o orçamento no centro das decisões, a forma de pagar desponta como um dos fatores que separam a compra concluída da desistência. Em um evento que concentra o consumo em poucas horas, a agilidade do recebimento deixou de ser detalhe técnico para se tornar parte da estratégia do varejo.