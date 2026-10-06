Agentes Jeppesen ForeFlight Airflow™ Lançados para a Aviação Comercial com Foco na Inteligência Operacional e Flexibilidade da Adoção

PARIS, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Jeppesen ForeFlight apresentou hoje o primeiro de centenas de agentes planejados para o Jeppesen ForeFlight Airflow™, sua plataforma de Inteligência Operacional para Aviação. Os clientes podem trazer ou criar seus próprios agentes na plataforma, usar os agentes da Jeppesen ForeFlight, ferramentas de terceiros ou combinar suas próprias opções. Todos os agentes operam em uma camada de contexto exclusiva e voltada para a aviação, garantindo a soberania dos dados e do conhecimento do cliente, e uma governança fundamentada na estrutura do Sistema de Gerenciamento de Segurança do setor, além de oferecer a possibilidade de definição do nível de automação para manter o ser humano no centro da tomada de decisões.

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A empresa apresentou o Jeppesen ForeFlight Airflow™ como sua estratégia de IA agentiva em julho. A plataforma segue cinco princípios fundamentais voltados para a aviação, com a escolha e o controle do cliente como base. Os operadores decidem o ritmo da adoção, o nível de automação e se querem usar seus próprios agentes, ferramentas de terceiros ou agentes da Jeppesen ForeFlight, ou qualquer combinação dos três. Todas as opções se baseiam nos mesmos dados de aviação certificados e nas próprias regras de cada operador. A empresa apresentou vários agentes durante sua conferência anual de usuários da aviação comercial, e ainda tem centenas de outros, cada um projetado para aumentar a receita, reduzir custos e proteger melhor os ativos mais valiosos de uma companhia aérea.

“Nosso setor é único em termos de segurança, eficiência, conforto e regulamentações globais necessárias para transporte de passageiros e cargas. O Jeppesen ForeFlight Airflow™ é uma plataforma para a aviação que todos os operadores podem adotar no seu próprio ritmo e nível de automação, e com sua própria combinação de agentes ou com os nossos", disse Brad Surak, CEO da Jeppesen ForeFlight. “Cada opção de recuperação é avaliada e recomendada em segundos, com o raciocínio anexado para uma tomada de decisão confiável. É disso que os operadores nos disseram que mais precisam.”

O Jeppesen ForeFlight Airflow™ analisa a causa e o efeito operacional, em vez de fazer uma correspondência de padrões gerais. A plataforma é baseada em mais de 90 anos de experiência em aviação e informada por insights de mais de 60 milhões de voos que dependem dos produtos da empresa todos os anos. Cada recomendação que um agente gera na plataforma contém os fatos, as fontes e o raciocínio por trás dela, para que os operadores possam analisar uma decisão em vez de aceitá-la cegamente, e uma pessoa permanecer responsável pela decisão.

Os primeiros agentes do Jeppesen ForeFlight Airflow™ estão focados nas três das maiores fontes de atrito operacional da aviação comercial:

O Trip Trading ajuda as centenas de milhares de tripulantes que trocam escalas todos os anos a obter resultados mais rápidos e justos, a aumentar a qualidade de vida na operação e auxiliar as companhias aéreas a reduzir as ausências não planejadas e os pagamentos de adicionais decorrentes de trocas difíceis de realizar.

ajuda as centenas de milhares de tripulantes que trocam escalas todos os anos a obter resultados mais rápidos e justos, a aumentar a qualidade de vida na operação e auxiliar as companhias aéreas a reduzir as ausências não planejadas e os pagamentos de adicionais decorrentes de trocas difíceis de realizar. O Target Mastery muda a forma como as sequências de voos e as escalas são criadas. Os planejadores definem os desejados resultados, incluindo custos, fadiga, robustez, margem de conexão e cobertura de reserva, e o Target Mastery traduz essa meta diretamente em um plano, em vez de forçar os planejadores a ajustar os parâmetros por tentativa e erro.

muda a forma como as sequências de voos e as escalas são criadas. Os planejadores definem os desejados resultados, incluindo custos, fadiga, robustez, margem de conexão e cobertura de reserva, e o Target Mastery traduz essa meta diretamente em um plano, em vez de forçar os planejadores a ajustar os parâmetros por tentativa e erro. O Augmented Ops Control é o primeiro passo da Jeppesen ForeFlight para resolver um dos problemas de IA mais difíceis da aviação, o gerenciamento de interrupções, oferecendo aos controladores de operações uma ferramenta tangível e prática: todas as opções de recuperação são avaliadas e classificadas, acompanhadas das respectivas justificativas, enquanto as alternativas de menor custo ainda continuam disponíveis.



Agentes adicionais para os segmentos de aviação executiva e militar também serão lançados em breve, como parte do plano da Jeppesen ForeFlight de rápida expansão do Jeppesen ForeFlight Airflow™ em todos os seus mercados. A empresa já começou a buscar parceiros da aviação comercial para a fase de codesenvolvimento antes de um lançamento mais amplo no início do próximo ano.

Ao contrário de outras abordagens da indústria da aviação, os agentes do Jeppesen ForeFlight Airflow™ entregam resultados em cinco áreas essenciais:

Raciocínio Contextualizado - Fluxos de trabalho confiáveis que compreendem completamente como o setor da aviação realmente funciona, e não apenas os padrões históricos.

- Fluxos de trabalho confiáveis que compreendem completamente como o setor da aviação realmente funciona, e não apenas os padrões históricos. Raciocínio com Base em Dados Certificados - Inteligência com procedência comprovada, e cada resultado tendo a autoridade regulatória e a precisão certificada da sólida base de dados de aviação da Jeppesen ForeFlight.

- Inteligência com procedência comprovada, e cada resultado tendo a autoridade regulatória e a precisão certificada da sólida base de dados de aviação da Jeppesen ForeFlight. Trilha de Raciocínio Transparente - Toda recomendação revela a lógica causal subjacente, desde entradas específicas e restrições operacionais até alternativas avaliadas e incertezas associadas.

- Toda recomendação revela a lógica causal subjacente, desde entradas específicas e restrições operacionais até alternativas avaliadas e incertezas associadas. Operação Dentro do Sistema de Gestão de Segurança (SMS) – Aplicação da estrutura de segurança com a qual a aviação já opera.

– Aplicação da estrutura de segurança com a qual a aviação já opera. Julgamento Centrado no Ser Humano - A IA lida com o volume de dados. Os clientes selecionam o nível de automação necessária, com a garantia de que os humanos permaneçam no controle da tomada de decisões.



Os operadores interessados em participar da fase de codesenvolvimento podem obter mais informações em ai.jeppesenforeflight.com.

Sobre a Jeppesen ForeFlight

A Jeppesen ForeFlight fornece os dados, o software e os insights que alimentam todos os segmentos da aviação. Pilotos, operadores e tripulações de voo confiam em nós para planejar, navegar, monitorar e otimizar mais de 60 milhões de voos comerciais, militares, executivos e de aviação geral a cada ano. Nossas plataformas apoiam o planejamento de tripulação, frota e voo; gerenciamento de rede e operações; e soluções de cabine de comando. Nossos dados de navegação continuam sendo o padrão em todo o mundo. Desde a invenção de gráficos em papel há um século até a liderança da era atual habilitada para IA, fornecemos profunda experiência de domínio com insights inigualáveis como plataforma para o setor da aviação.

Contato com a Mídia: Brett Griffin, Jeppesen ForeFlight, Press@Jepp.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1d18f4a-bf05-4987-bd0a-dc8f2f3edf4b

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9840464)